En León se reabre el debate por la autonomía tras años de deterioro económico

En León se reabre el debate por la autonomía leonesa. Colectivos diversos, políticos de distinto signo y sindicatos se suman a la oleada de movimientos y declaraciones a favor del posible autogobierno de un territorio que está sufriendo las graves consecuencias de la despoblación, el paro y el declive económico, sin industria, con el cierre de las minas y sin futuro para los jóvenes que se ven obligados a emigrar.

La Unión del Pueblo Leonés y el resto de partidos y asociaciones leonesistas llevan muchos años trabajando y reivindicando una autonomía para la Región Leonesa- (León, Zamora y Salamanca), al tiempo que valoran negativamente los efectos que ha tenido la incorporación en su día de León a la comunidad autónoma de Castilla y León.

En los últimos días ha sido el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, el que ha abierto la puerta al debate autonómico. Dice que “no estaría mal realizar un informe jurídico, dentro de la Constitución, para conocer la realidad.

Las reacciones a sus palabras no se han hecho esperar. Desde la Diputación, el presidente y también socialista, Eduardo Morán, no se posiciona y afirma que “a mi lo que me interesa es trabajar por la provincia, con ayuda y colaboración de otras administraciones”.

Por su parte, las organizaciones sindicales UGT y CCOO también verían con buenos ojos abrir el debate “ante la grave situación económica de la provincia”.

El último que entra al juego por una autonomía leonesa es el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández, leonés, que habla de la importancia de “preguntar a la gente” por sus deseos políticos.