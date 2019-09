León no quiere que Valladolid sea la capital de la Comunidad Autónoma

El Grupo Popular pedirá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Valladolid que la reforma exprés del Estatuto de Autonomía, que prevé abrirse en esta legislatura, incluya a la capital vallisoletana como capital oficial de Castilla y León al considerar que es el “momento de perder temores” y recoger algo que ya tienen todas las autonomías en sus máximas normas de autogobierno.

El concejal popular José Antonio de Santiago-Juárez, exvicepresidente de la Junta, explicó que la moción se presentará en el próximo pleno y confió en contar con el consenso del consistorio para su aprobación, si bien precisó que a partir de ahí ya no está en su mano lo que puedan hacer los grupos de las Cortes.

De Santiago-Juárez, que fue ponente en la última reforma estatutaria en 2007, reconoció que entonces los partidos mayoritarios, PP y PSOE, no se atrevieron a recoger que Valladolid fuera la capital de Castilla y León, pero consideró que han pasado doce años desde esa revisión y es el momento cuando consideró que “nadie duda” de que es la capital administrativa.

Para el concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, dicho reconocimiento sería una “forma de crecer como Comunidad” y de “perder temores entre provincias”, dado que se trata de una autonomía “madura” que lleva desde el año 1983 en marcha. “La moción es una forma de plasmar algo normal”, aseveró.

El Gobierno de coalición PP-Cs ha planteado una reforma urgente para suprimir todos los aforamientos de los políticos del Ejecutivo y Legislativo, pero el PSOE quiere una revisión más profunda en la que se incluya un techo de gasto social.

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés considera que las declaraciones del PP de Valladolid sobre la capitalidad de la autonomía constatan lo sucedido durante 30 años

Ante las declaraciones de De Santiago-Juárez, que actualmente ya no ocupa cargo público en la Junta, pero que ha sido uno de los mayores prebostes en la Junta de Castilla y León del Partido Popular durante muchos años, considera que no son más que la constatación de lo acontecido en esta comunidad autónoma durante más de 30 años, en que el Partido Popular sólo se ha preocupado de Valladolid, despreciando absolutamente al resto de la comunidad autónoma y máxime a la Región Leonesa, por lo que no podemos más que considerar sus declaraciones la consecuencia del espíritu centralizador del Partido Popular que siempre ha apostado por Valladolid en contra sobre todo de la Región leonesa, ha afirmado el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino.