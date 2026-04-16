León se prepara para una nueva oleada de peregrinos y reabre su punto de información del Camino

El Punto de Información al Peregrino del Camino de Santiago en León ha comenzado de nuevo su actividad. Ubicado en el barrio de Puente Castro, el servicio está gestionado por la Agrupación Municipal de Voluntarios Protección Civil y tiene previsto funcionar hasta finales del mes de octubre.

El alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, ha visitado el punto informativo y ha recordado que el año pasado atendió a más de 10.000 peregrinos. Según el regidor, el Camino de Santiago es un recurso turístico clave que atrajo a más de 55.000 visitantes a la ciudad durante el último año.

Esperamos que este año la cifra de peregrinos sea similar" José Antonio Diez Alcalde de León

COPE Los miembros de Protección Civil posan con el alcalde

Diez, que estuvo acompañado del concejal de Protección Civil, Álvaro Pola, y del edil de la UPL, Isidro Ferrero, destacó la relevancia del servicio. "El Camino de Santiago generó el pasado año más de 55.000 visitantes a nuestra ciudad, lo que demuestra la vigencia de esta vía de peregrinación como recurso turístico y la importancia de este servicio prestado por la Agrupación Municipal de Protección Civil. Esperamos que este año la cifra de peregrinos sea similar", aseguró.

Atención y apoyo al peregrino

Un equipo de 25 voluntarios, organizados en grupos, atenderá el punto informativo en horario de 9 a 13 horas hasta finales del mes de octubre. Los peregrinos pueden realizar consultas sobre albergues, monumentos, talleres de bicicletas o centros de salud, además de recibir un mapa, información meteorológica y asesoramiento sobre las rutas. También disponen de un botiquín para pequeñas curas.