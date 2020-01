León necesita un plan específico de reindustrialización con fondos extraordinarios

La provincia de León necesita un plan específico de reindustrialización y mientras los gobiernos central y autonómico deciden tomar cartas en el asunto, los sindicatos UGT y CCOO mueven ficha y convocan movilizaciones para el domingo 16 de febrero.

Serán manifestaciones simultáneas en León, Ponferrada y Villablino, ante la pérdida de población y una situación socioeconómica que no despega porque, según Enrique Reguero, secretario provincial de UGT," los políticos siempre han mirado para otro lado". Añade que es el momento de plantar cara y salir a la calle para mostrar "la indignación y el hartazgo".

"Las cuencas mineras sin futuro, la agricultura con menos activos cada año, los jóvenes que tienen que emigrar o los pueblos abandonados": Es la reflexión de los sindicatos que piden reuniones con los parlamentarios leoneses, con la Junta y con el Gobierno central para abrir una mesa de diálogo que ponga en marcha ese plan de reidustrialización para León.

El secretario provincial de CCOO, Xosepe Vega, recuerda que estamos en 2020 y la situación socioeconómica de la provincia de León sigue empeorando. "Mientras no hubo gobierno, fue la excusa perfecta para no hacer nada"- apunta. "Esperar sólo a que lleguen los fondos mineros no es la solución porque tanto el Gobierno central como en Autonómico deben aportar financiación extraordinaria para que la economía de León de un giro".

La primera reunión ya está confirmada. Será el lunes en Valladolid con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín.

En los últimos diez años hemos perdido más de 40.000 habitantes. León es la provincia más envejecida y la quinta con la tasa de actividad más baja.