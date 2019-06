León lidera una red global de Defensores de la Comunidad Universitaria

Juan Francisco García Marín, Rector de la Universidad de León (ULE), ha inaugurado esta mañana la XV Asamblea de la European Network Ombuds Higher Education/Red Europea de Defensores de la Educación Superior (ENOHE), que ha reunido en León a setenta representantes de esta importante institución que vela por los derechos y libertades de los universitarios, en unas jornadas en las que se trabajará para elaborar una declaración en favor de la creación de una Red Global de Defensores, que permita combatir las situaciones que estas oficinas sufren en algunos países en los que no se respetan sus derechos y atribuciones.

El acto de apertura ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, el subdelegado Faustino Sánchez, el Procurador del Común, Tomás Quintana, y Paulino Pardo, responsable de la Oficina del Defensor de la ULE. Juan Francisco García Marín ha destacado en sus palabras la importancia de la labor de los defensores, y ha afirmado que entiende que son figuras imprescindibles. “No se podría entender que no existieran en la sociedad actual, -ha afirmado-, porque son necesarias para realizar labores de mediación que permitan solucionar los problemas”.

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, Paulino Pardo ha adelantado que previsiblemente el viernes se haga pública la ‘Declaración de León’, en la que van a trabajar estos días representaciones institucionales de ENOHE (European Network of Ombudsmen in Higher Education), RIdDU (Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias), CEDU (Conferencia Estatal de Defensores Universitarios Españoles) y REDEPEES (Rede de Provedores do Estudante do Ensino Superior), que tendrá el objetivo de impulsar la creación de una Red Global de Defensores Universitarios.

Hay que apuntar que la esta importante reunión ha sido organizada por la Oficina del Defensor de la ULE, decana y precursora de todas las que existen en España, con un completo programa que incorpora más de veinte intervenciones de defensores españoles, de países de la Unión Europea (Portugal, Noruega, Austria, Reino Unido, …), y de otros lugares como Georgia, Israel, Estados Unidos o Australia, que expondrán hasta el próximo viernes sus ponencias en el Centro de Idiomas de la institución académica.

La decisión de celebrar por vez primera este importante evento en León fue adoptada por la asamblea que tuvo lugar el pasado año en Edimburgo, y se hizo en atención a que la Defensoría de la ULE es la Decana de las españolas, a su actividad durante la última década en la ENOHE, y también por el papel que ha desempeñado en la fundación de redes tan importantes como la Iberoaméricana de Defensorías.

El lema de las jornadas es ‘Defending and Protecting the Rights within Higher Education: Stocktaking, Looking Ahead’ (‘Defendiendo y protegiendo los derechos dentro de la Educación Superior: Hacer balance y mirar hacia el futuro’), y bajo ese título y en distintos formatos (ponencias, mesas, talleres) se abordarán temas sensibles para las Defensorías de todos los países participantes.

Además de algunas universidades españolas (Carlos III, Complutense, Autónoma de Madrid, Alcalá…), participan universidades y servicios ‘Ombuds’ de numerosos países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Polonia, Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Israel, Canadá, Perú o Estados Unidos

El Encuentro se completará con sendas recepciones oficiales en el Ayuntamiento de la capital y la Diputación, y algunas actividades culturales como la excursión a las Cuevas de Valporquero del día 29 de junio.

Por último, hay que indicar que el siguiente Congreso tendrá lugar en Atenas en 2020, lo que, en opinión de Paulino Pardo, “da idea de la importancia que para la proyección de nuestra Universidad de León tiene este evento”.