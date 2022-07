León acoge del 8 al 11 de diciembre la 33 edición del Purple Weekend Estrella Galicia

Esta mañana se ha presentado el avance de la trigésimo tercera edición de la del Purple Weekend Estrella Galicia. El festival, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, se celebra los días 8, 9,10 y 11 de diciembre (de jueves a domingo) y contará con la presencia de una nutrida cantidad de grupos y DJ.





The Charlatans, The Fleshtones, Codouroy, The Warmabaies,The Tambles , Small Fakers, The Hurraicanes, Hank Idory, Brincosis , Las Kasettes se podrán ver en el Palacio de Exposiciones durante esos cuatro días. Al margen de la música se completa programación con mercadillos, exposiciones, desfile de moda.





Según ha explicado Evelia Fernández, concejala de Acción y Promoción Cultural, el Ayuntamiento siempre colabora en la organización de este festival que recupera el ‘espiritu sixtie’ en que pone a la capital leonesa en el mapa mod internacional en una de las citas más esperadas tanto por leoneses como visitantes.





Actividades complementarias





Además de albergar las tradicionales citas del Scooter Run (actividad que abandera la imagen de León en toda España en estos días de diciembre), el desfile de moda sixtie, y exposiciones completan el programa.





En el Palacín se alojarán tres exposiciones: Visca el Pop, con los fotógrafos Leopoldo Pomés, Oriol Maspons y Joana Biarnés; Foto Alfredo: mensaje en una botella y Smallfaces: 3,2,1 … Contactos!). Igualmente, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultura se realizarán actividades para colegios, asociaciones y demás grupos para profundizar en el conocimiento de estos artistas y de la esencia del Purple





El abono de oferta de lanzamiento es de 55 euros y está disponible hasta el 31 de agosto.





La presentación ha contado con la presencia del presidente de León Gótico Juan Dopico, el director del festival Miguel Borraz, el programador artístico Miguel Llorente (Taxman) y el coordinador cultural Alejandro Díaz (Cooper) representando a la Fundación Club 45.