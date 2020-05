Las nuevas placas de las calles de León serán púrpuras como el color de la bandera leonesa

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León ha contratado el suministro de placas de nomenclatura de vías en el término municipal de León para sustituir aquellas que se encuentran en mal estado y para colocar en las calles en las que no se dispone de este panel identificativo.

Las nuevas placas serán purpuradas, color de la bandera de León, y tendrán doble nomenclatura con el nombre de la calle tanto en leonés como en castellano. El presupuesto es de 80.000 euros IVA incluido.

Esta mañana, en Junta de Gobierno local, también se ha aprobado la contratación de las obras de adecuación a la normativa y reparación de 183 áreas de juegos infantiles y equipamientos deportivos al aire libre propiedad del Ayuntamiento de León que contará con un presupuesto de licitación de 798.758,42 euros IVA incluido con plazo de ejecución de cuatro años sin posibilidad de prórroga.

Los trabajos, que se van a desarrollar en la mayoría de los juegos infantiles de la ciudad, 183 de las 192 existentes, tienen el objetivo de solucionar las numerosas deficiencias de mayor o menor gravedad que presentan estas instalaciones puestas de manifiesto a través de una auditora puesta en marcha por el propio Ayuntamiento y que hacen que no cumplan con la normativa al respecto. Deficiencias como falta de suelo amortiguador, no respeto de las distancias de seguridad entre juegos, falta de tapones de protección en los tornillos o desperfectos diversos, entre otras, ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete.

Renovación de contenedores de residuos

En la sesión de esta mañana, que ha combinado la forma presencial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo con la ‘online’ para mantener las medidas de seguridad necesarias contra la Covid-19, también se ha dado luz verde a la contratación del suministro de contenedores de residuos urbanos y sus repuestos para la instalación en las vías públicas del municipio. El presupuesto asciende a 799.999,97 euros IVA incluido, por un periodo inicial de dos años, prorrogable por dos periodos de un año cada uno, y se estima que servirá para renovar unos 200 contenedores anualmente.

El objetivo es sustituir paulatinamente los contenedores que se encuentran en mal estado, tanto los de residuos orgánicos como los de envases y papel, y, del mismo modo, aumentar la dotación de contenedores de recogida de residuos selectiva en aquellas zonas en las que son más escasos, ha precisado García Copete.



Premio González de Lama

En el ámbito de la cultura, el Equipo de Gobierno ha aprobado esta mañana la convocatoria pública de la XLVI edición del Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama 2020 que está dotado con 6.000 euros.

Podrán optar a este galardón todas las personas mayores de 18 años con obras escritas en español y que no haya obtenido este premio, al menos, en las últimas cinco convocatorias.

Los trabajos deberán ser inéditos y no haber obtenido ningún premio en concurso de poesía previamente fallado y no podrán ser traducción ni adaptación de otras obras. Serán de temática libre y con una extensión no inferior a 500 versos ni superior a 1.000.

El plazo de presentación de las obras se abrirá el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de León y concluirá el día 7 de septiembre de 2020.

Obras glorieta estación

La Junta de Gobierno Local también ha acordado desestimar el recurso presentado por los liquidadores de la sociedad León Alta Velocidad 2003 para que el Consistorio reciba y financie las obras de la glorieta construida junto a la estación. Con ello se descarta que sea la administración municipal la que deba financiar 1,3 millones de euros de coste de esas obras

Restauración piezas taller Zuloaga

Otra de las cuestiones destacas acordadas esta mañana es la contratación del servicio de elaboración del proyecto de restauración y puesta en valor del conjunto de mobiliario urbano decorado con piezas cerámicas vidriadas del taller Zuloaga, en concreto ocho bancos y una fuente ornamental.

Se trata de un proyecto cofinanciado con fondos Feder dentro de la estrategia Edusi León Norte que cuenta con un presupuesto total de 14.000 euros IVA incluido.