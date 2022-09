Las distracciones al volante pueden ser mortales

León se conciencia hoy ante las distracciones al volante en la campaña de la DGT y ASPAYM Castilla y León.

ASPAYM Castilla y León ha participado hoy miércoles, 7 de septiembre de 2022, en León, en la campaña nacional de tráfico ‘No corras, no bebas, no cambies de ruedas’, que se coordina desde la Federación Nacional con la colaboración de la Dirección General de Tráfico e Ilunion.

El objetivo de esta campaña de verano es concienciar a la población frente a las distracciones al volante y evitar accidentes de tráfico.

En esta sensibilización que ha tenido lugar por la rotonda de Brico Depot, ha participado Juan Aguado, voluntario de la Fundación ASPAYM Castilla y León, para concienciar a las personas allí retenidas. Además, han estado presentes Faustino Sánchez, subdelegado del Gobierno en León; Julio Andrés Gutiérrez Hernández, teniente coronel jefe de la comandancia de León; Rosa Fernández Pérez, subjefa provincial de Tráfico en León, y Honorino Acebes, delegado de ASPAYM Castilla y León.

«Es fundamental, para que haya una conducción segura, estar atentos», señaló Sánchez. «Si a la distracción sumamos la velocidad, elevamos las probabilidades de riesgo a conducir».

El subdelegado aludió al mal uso de los móviles al volante, así como la ingesta de alcohol y otras sustancias, y agradeció a ASPAYM su implicación en la seguridad en carretera. «Hay que minimizar el riesgo al circular por carretera para evitar siniestros que causen una lesión: al mínimo descuido se puede tener un accidente con graves consecuencias», aportó Aguado. «Hemos de estar pendientes tanto de la carretera como de la manera en la que va cada uno».

En lo que va de año 2022, en la provincia de León se han producido 10 muertos en accidente de tráfico, de ellos, cuatro motoristas, como explicó Faustino Sánchez.

A lo largo de la jornada, ASPAYM ha concienciado a una veintena de personas conductoras), en la sensibilización al volante, tanto para quien conduce como para demás acompañantes de los vehículos. En este 2022 son las distracciones el tema vertebral de la concienciación que se persigue desde la DGT y ASPAYM. Así, se prevendrá frente al uso del móvil al volante, primera causa de distracción en carretera. Pero también ante otras casuísticas como manejar la radio o el GPS, comer o beber mientras se conduce, el exceso de sueño o fatiga y circunstancias externas como vías monótona, los paneles de publicidad o la curiosidad que puede despertar un accidente cercano.

En este caso concreto Aguado, como voluntario de ASPAYM, se acercó al vehículo retenido, trasladándole el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo, con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes. El voluntario obsequió además a las personas retenidas con un ambientador para el coche.

Asimismo, se hizo entrega de un folleto informativo con consejos y recomendaciones de prevención frente a las distracciones. A lo largo de estos días se está desarrollando un sorteo en redes sociales bajo el hashtag #NoCambiesDeRuedas, en el que los participantes optarán a 1 o 2 noches de estancia en un hotel ILUNION, que colabora así en esta campaña de prevención frente a los accidentes de tráfico.

‘No corras, no bebas, no cambies de ruedas’ ASPAYM desarrolla desde el año 2007 la campaña de sensibilización ‘No corras, no bebas, no cambies de ruedas’, con la implicación de sus personas voluntarias con lesión medular junto a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

La campaña ha evolucionado durante todos estos años, adaptando sus mensajes a los diversos factores de accidentalidad en coordinación con las campañas propias de la DGT en las que ASPAYM ha colaborado: intensificación de la vigilancia y control de la velocidad, vigilancia de las condiciones del vehículo, control sobre alcohol y drogas y, en esta ocasión, sobre distracciones al volante. En ella se demuestra que el impacto del testimonio personal es muy eficaz y complementa a las advertencias de Tráfico en las campañas de prevención de accidentes. Los territorios donde ASPAYM va a colaborar en esta campaña de 2022 son Asturias, Ávila, Baleares, Burgos, Comunidad Valenciana, Córdoba, Cuenca, Galicia, Granada, León, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Toledo y Valladolid.

