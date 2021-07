Las canciones de la Montaña Leonesa ya tienen su nuevo disco

Ya se ha presentado el nuevo disco “Viva la Montaña” por el cantautor leonés Mikel Ferreras, Carlos Fernández de la iniciativa Lucha por la Montaña y Emilio Gancedo coordinador de proyectos del Instituto Leonés de Cultura y amante e impulsor de las tradiciones y de la cultura popular.

Este es un nuevo disco de estudio que recoge canciones populares y tradicionales de la Montaña Leonesa producidas, arregladas e interpretadas por Mikel Ferreras en colaboración con el cantautor cántabro Marcos Bárcena, la chelista Estíbaliz Ponce y el violinista Kike Pérez. Canciones que han sido heredadas de generación en generación como “Viva la Montaña”, “A la luz del cigarro”, “Esta noche ha llovido”, “Ya se van los pastores” o “Todos somos de León”, algunas de ellas, como “Viva la Montaña” y “Todos somos de León”, se habían convertido ya en himnos para nuestra provincia.

También aparecen en este disco canciones propias de Mikel Ferreras y de Marcos Bárcena como “Reina del Bosque”, “Lágrimas de Sal y Arena”, “Escancia la Sidra” o “Háblame bajito”. Todas las canciones han sido arregladas y producidas en el estudio pensando en que este disco conecte no sólo con los más mayores si no también con los más jóvenes, uno de los propósitos en que continúa empeñado Carlos Fernández de Lucha por la Montaña para tratar de conseguir que continúe la herencia generacional de estas canciones entre abuelos y nietos, que los más jóvenes entonen las canciones populares y tradicionales de nuestra provincia como lo hacen los jóvenes de otras regiones, como hacen los asturianos con el “Asturias” de Víctor Manuel, los cántabros con el “Viento del Norte” de Nando Agueros o los gallegos con las muñeiras: “Uno de los objetivos que llevamos persiguiendo desde el inicio de este proyecto es conseguir revitalizar estas canciones populares de nuestra provincia con un aire y un tono más actual, sin perder su esencia claro que sí, pero tratando de conectar también este proyecto con los más jóvenes, para que las conozcan, para que las entonen en sus eventos privados y públicos, en las reuniones familiares, en las fiestas de los pueblos, en los corros de Lucha Leonesa, en las ferias como la Fiesta de la Trashumancia que se celebra este próximo fin de semana en Prioro, incluso en los eventos institucionales, en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a las plataformas digitales” afirmaba Carlos Fernández Morán impulsor de este proyecto.

Es por este motivo que ya se puede disfrutar del disco completo en Spotify para “que pueda ser reproducido y disfrutado en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo”. También estará disponible en formato de CD y ya está a la venta en El Cruce Café Bar de La Vecilla de Curueño donde se puede comprar por un precio de 10 €: “De esta forma pretendemos que también Mikel Ferreras que es el verdadero protagonista de este día, que ha trabajado en un esfuerzo titánico durante toda la pandemia para arreglar, producir, interpretar y grabar estas canciones de forma altruista, adelantando dinero de sus ahorros, pueda encontrar una forma de recuperar su inversión a través de la venta del disco y de la gira de conciertos que comienzan este mismo sábado día 3 en Boñar” recuerda Carlos Fernández Morán, “es el momento de que todos mostremos nuestro apoyo con este precioso proyecto acudiendo a los conciertos, contratando fechas y comprando el disco”.

Algunos de los temas están también disponibles en Youtube acompañados de videoclips como “Viva la Montaña” y “Todos somos de León” con las imágenes rodadas por Sergio Lario, videógrafo profesional que se prestó también de forma altruista y que gracias a las sinergias que han surgido durante el proyecto y gracias también al éxito de las reproducciones de “Viva la Montaña” con más de 22.000 visitas en Youtube en tan sólo 5 meses y del videoclip “Todos somos de León” con más de 12.000 visitas, ha conseguido comenzar su andadura profesional incorporándose al equipo de la productora de Argi Comunicaciones que produce programas para La7 de CyL TV como “El Arcón” de Javier Pérez Andrés que también participa con su voz en la narración que introduce el videoclip de “Viva la Montaña”. Carlos Fernández no podía evitar mostrar su emoción por “culminar un proyecto que llevo persiguiendo durante años, que estaba dando vueltas en mi cabeza y que gracias al talento, la generosidad y el esfuerzo de Mikel Ferreras hemos conseguido culminar en la mañana de hoy después de más de un año de trabajo viendo como paso a paso la idea iba tomando forma hasta convertirse en una realidad que ha superado todas nuestras expectativas. Personalmente se lo quiero dedicar a mis abuelos, Jeromo y Teresa, Cándido y Alicia, que son quienes me contagiaron de mi amor por la montaña y quienes me tararearon estas canciones desde niño. Me gustaría que con este nuevo disco se tarareen a los niños nuestras canciones ahora que se ha convertido en una moda reproducir las canciones de los cantajuegos para que se vayan a la cama o para que coman, pues que canten el Viva la Montaña y el “Esta noche ha llovido.” Carlos también quiso demostrar su apoyo a los resultados del trabajo que se está realizando desde el Instituto Leonés de Cultura donde se ha realizado la presentación “y con la que nos sentimos muy conectados y en sintonía porque desde aquí, desde la casa de la cultura de la provincia de León, se está realizando un enorme esfuerzo por acercar el ILC a la gente, y casi por primera vez a la gente joven, pero también se está consiguiendo acercar a la gente al ILC, con el liderazgo de Emilio Gancedo que nos has abierto siempre las puertas de esta institución y que aprovecho para darte la enhorabuena por el trabajo que estáis realizando durante estos dos primeros años”. El cantautor Mikel Ferreras, protagonista en la mañana de hoy, también quiso agradecer la generosidad de Marcos Bárcena, Estíbaliz Ponce y Kike Pérez, así como de todo el equipo de producción del estudio musical, por trabajar codo con codo en un proyecto altruista y en las condiciones limitadas de la pandemia. Mikel se sentía entusiasmado mostrando físicamente por primera vez el disco y ha anunciado que este sábado día 3 de julio a las 20.30 horas en el área recreativa de El Soto de Boñar tendrá lugar el primer concierto de la gira “Viva la Montaña” abierto a todos los públicos, gratuito, con la participación del cantautor cántabro Marcos Bárcena y de la chelista Estíbaliz Ponce en la que pretende ser una velada mágica a las faldas del Pico Cueto y a las orillas del río Porma. Un excelente inicio de gira gracias a la decidida apuesta del Ayuntamiento de Boñar y a la de su alcalde Pepe Villa en participar de la promoción y desarrollo de la Montaña Leonesa: “Os esperamos este sábado para interpretar con nosotros las que son nuestras canciones, las de todos los leoneses, para recordar sus letras y para que algunos definitivamente las aprendan, estaré acompañado de Marcos y de Estíbaliz, interpretando para vosotros que también podréis encontrar allí a la venta nuestro nuevo disco, gracias por el apoyo, espero que en esta velada del sábado pueda devolver tanto cariño ” agradecía Mikel Ferreras que entre las dedicatorias del disco menciona especialmente a su padre por transmitirle el amor por la música.

Carlos Fernández de Lucha por la Montaña cerraba la rueda de prensa agradeciendo el apoyo de los medios de comunicación que cada día tienen más presente la actualidad de la Montaña Leonesa en sus medios de radio, prensa y televisión y recordaba las palabras de Julio Llamazares en una de sus últimas entrevistas: “Estamos dejando perder delante de nuestros ojos toda una cultura, sin que casi nadie haga nada por ella”, a los que Carlos respondía: “me siento honrado de pertenecer a ese pequeño grupo de casi nadie de los que trabajamos por mantener viva la herencia cultural que recibimos de nuestros mayores y no sólo estoy convencido sino que además lo veo cada día, que poco a poco somos cada vez más personas en la Montaña Leonesa las que adquirimos un firme compromiso con la promoción, desarrollo y conservación de nuestro territorio”.