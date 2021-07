Khalifa ya es historia en el Abanca Ademar

Tras la rueda de prensa de presentación de la campaña de socios, el Abanca Ademar, en boca de su presidente confirmaba la marcha de Khalifa del club: "Khalifa ya no pertenece a este club. Hemos llegado a un acuerdo con el Dinamo de Bucarest, no se ha pagado la claúsula en totalidad, pero si se ha sacado un dinero. El chaval no estaba cómodo en León y creemos que era lo mejor".

De esta forma, el jugador argelino no ha tenido ni que viajar a nuestra ciudad junto al resto de compañeros para comenzar la pretemporada, y viajará desde su país hasta Rumania para incorporarse a su nuevo equipo.

El Abanca Ademar conocía esta situación desde hace tiempo, y Manolo Cadenas ya habría peinado el mercado y elegido un sustituto. Cayetano Franco así lo comentaba: "Ya tenemos un sustituto, pero permitidme ser prudente, queremos tener la firma de este jugador, pero es cuestión de horas que podamos confirmarlo".

Según ha podido saber COPE LEÓN, el jugador ya tiene ese contrato en su poder y el acuerdo es total. No es español, pero sí es internacional con su selección. Cuando Cadenas decició junto a Khalifa la no continuación del portero, la primera opción fue la de este joven deportista que no supera los 24 años de edad. Se espera que esta misma tarde se le reenvié el contrato firmado a la entidad leonesa, o a más tardar este mismo fin de semana. La presencia del nuevo guardameta parece garantizada para unirse al resto de compañeros la semana que viene y así unirse a la pretemporada del Abanca ademar.

En lo que respecta a Khalifa, se unirá también inmediatamente a los entrenos del Dinamo de Bucarest, o sea, el nuevo equipo del laureado Pasqui. Cabe recordar que cuando Pasqui era entrenador del FC Barcelona se preguntó por el guardameta y al final se lo ha llevado a su nuevo equipo.