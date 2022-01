El juvenil de la Cultural cumple y roza la Copa del Rey

La Cultural Juvenil de División de Honor roza la clasificación para la Copa del Rey cuyo sorteo se realizará este mismo lunes. Tras el triunfo leonés y la derrota del Rayo Majadahonda ante el Villanovense, los de Adrián Cantabrana dependen de que el Real Valladolid pierda su partido.

Ahí radica otra historia. El choque de los pucelanos no se disputó por COVID y ahora mismo no se sabe lo que va a ocurrir. Lo más justo y lo normal es que se espere a la celebración del encuentro del club que preside el galáctico Ronaldo, pero prácticamente no hay tiempo para jugarlo.

No sería de extrañar que la Cultural entrara directamente en el bombo, sin esperar a la disputa del partido de los blanquivioletas. La resolución a este extraño caso es cuestión de horas. Si se decide que la Cultu entre en el sorteo, sin jugarse la última cita del Real Valladolid, estos protestarán como es normal.

En lo que respecta al partido disputado en el Áea Deportiva de Puente Castro, el protagonismo se lo llevó Miguel Ángel porque logró tres goles en tan solo media hora de juego. Sin embargo, la contienda acabó con un ajustado 3-2. Dos penaltis transformados por Las Rozas puso la emoción en el electrónico, pero la transcendental victoria se quedó al final en León.