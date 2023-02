Juan Simón opina de la Cultural en "A balón parado"

La gestión en el mercdo de invierno resalta las limitaciones económicas de un proyecto en clara atonía.

El análisis en lo estrictamente deportivo de las dos ultima jornadas, es decir, en lo que se derime en el campo, se resume en una derrota en el campo del último clasificado, que se mostró superior, donde su delantero centro Rodri Ríos, demostró que sería un refuerzo más que válido para la Cultural.

En cuanto al partido de Fuenlabrada, empate gris, juego espeso y resultado pobre, ante otro equipo en zona de descenso en la clasificación. Dos resultados, que afortunadamente, sólo nos dejan a dos puntos de play off.

Si el rendimiento del equipo en las dos últimas jornadas nos asoma a la decepción, no menos decepcionante ha sido la gestión en los despachos. Enel mercado de invierno los responsables del club no han sido capaces de darle al equipo ese impulso, ese empujón de calidad, que los socios y aficionados demandaban como refuerzos necesarios para aumentar las posibilidades de jugar por el objetivo mínimo del equipo, el play off (bajo nuestro criterio, un goleador y un centrocampista de recorrido en banda).

Ya comentamos la dificultad de la operación, era una jugada solo para los que saben, los acontecimientos dictan que este partido le quedó grande a los dirigentes.

Es cierto que quedan jornadas suficientes para luchar por estar clasificados entre los cinco primeros de la clasificación, como también lo es que cuatro de esos cinco puestos parece tener nombre y apellidos.

En todo caso, y con diecisiete partidos por jugar, habrá más de una sorpresa, por lo tanto, vamos a seguir confiando en el equipo y en un entrenador que han sido fiables en los partidos jugados en el Reino y deseando que nos sorprendan positivamente cuando juegan lejos de León. El partidodelpróximo Domingo contra el Racing de Ferrol, es vital para ver las posibilidades de conseguir ese quinto puesto.

La confianza en los directivos y resto de habitantes que deambulan por la zona noble del Reino de León, no la teníamos, así que no teníamos nada que perder.









