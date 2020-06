José Antonio Diez pide salud y trabajo para los leoneses ante una "hoguera virtual"

La noche de San Juan será diferente este año. Sin hogueras, sin fiestas multitudinarias, sin reuniones masivas de gente de todas las edades, sin fuegos artificiales. El coronavirus ha cambiado toda nuestra vida y también nos ha dejado sin fiestas patronales.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha declarado a la Cadena Cope que esta noche tiene dos deseos fundamentales que hacer ante una “hoguera virtual”: son “salud y trabajo” para todos los leoneses.

Pide también responsabilidad y colaboración ciudadana para mantener las medidas de prevención y evitar posibles contagios.

Ante la celebración de la noche de San Juan, en la que miles de jóvenes tradicionalmente la saludan con 'botellones' masivos en diferentes puntos de la ciudad pero sobre todo el entorno del río Bernesga, el alcalde aseguró que habrá un dispositivo especial de la Policía Local para tratar de impedirlos "dentro de lo posible". Aunque ya advirtió que, previsiblemente, "será muy complicado" evitarlos todos.

Mañana, 24 de junio, festividad de San Juan se celebrará la misa tradicional en la Calle Ancha, frente al Cristo de la Victoria, a las once de la mañana. El alcalde explica que servirá como "homenaje y reconocimiento a las personas fallecidas durante la pandemia".

Durante todos estos días habrá controles en distintos lugares de la ciudad y también se pide responsabilidad a los establecimientos hosteleros para que no se repitan actos como la fiesta de hace unos días en un pub de la Plaza Mayor.

De momento, no habrá expediente sancionador. El pub situado en la Plaza Mayor de León que protagonizó este fin de semana una sonora polémica al mostrar con imágenes una fiesta masiva que no observó las medidas higiénicas ni las recomendaciones oficiales para protegerse del coronavirus de momento no se enfrentará a multa alguna. Al menos, así se ha expresado el alcalde de León, José Antonio Diez, que ostenta también la máxima responsabilidad de la Policía Local de la capital.