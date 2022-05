José Antonio Diez gana la primera batalla de la "guerra" socialista

José Antonio Diez, secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de León, resultó elegido ayer al frente de la mayor agrupación socialista de la comunidad en una larga asamblea en la que la militancia avaló también la gestión del también alcalde al frente de la agrupación, en un cargo al que accedió en 2012 y para el que fue ratificado en votación en 2018.

La militancia ratificó la lista presentada por Diez con 345 votos a favor frente a la registrada por Pilar Carnero Rey que obtuvo 299 votos.

La votación se prolongó durante más de tres horas y media en la asamblea general convocada en el salón de actos del Ayuntamiento de León y en la que tenían derecho al voto los casi mil registrado en el censo de la agrupación.

Las y los afiliados eligieron también la representación de la Agrupación para el Comité Provincial, 33 delegados y delegadas.

Minutos después de obtener de nuevo el título de secretario general, cargo que ostenta desde el año 2012, José Antonio Diez le dio las gracias a la militancia por “dar un ejemplo de participación y de saber estar” en una Asamblea extraordinaria en la que “las posiciones estaban sumamente enfrentadas”, así como a todos los miembros de la Mesa “por su trabajo y buen hacer y por la responsabilidad que ello conlleva”.

Para el regidor leonés, el resultado obtenido ratifica su gestión al frente de la Agrupación Local de León y su labor al frente del Ayuntamiento por parte del PSOE de la ciudad, lo quiere decir que “todo ha de continuar en el mismo camino que iba”, de manera que haber superado “el pequeño obstáculo surgido manera innecesaria” hace que “con toda seguridad” y salvo que haga alguna circunstancia “de fuerza mayor” vuelva a ser candidato por el Partido al Ayuntamiento de León para las elecciones municipales de mayo de 2023.

“A pesar de todo lo que ha habido en esta Agrupación, la militancia ha ratificado la gestión de mi ejecutiva, nuestra gestión municipal y si alguien quiere unas primaras pues iremos a ellas, pero no sé si pretenden meter más fichas o qué”, señaló Diez.

Respecto a la herida abierta con la dirección provincial del PSOE leonés, José Antonio Diez puso de relieve que son cuestiones que hay que tomarse “con frialdad y con calma y nunca en caliente” porque han pasado cosas “muy graves” que requieren de “una meditación y una reflexión y hablar con compañeros del ámbito federal” para tratar de “solucionar algo que no puede seguir así”.

El reelegido secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de León, insistió en la “satisfacción” que supone tanto para él como para todo su equipo el haberse sentido respaldados por la militancia “a pesar de todo lo que ha habido” y le pidió al secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, “que descanse”.

En cuanto al proceso de depuración sobre la presunta existencia de afiliaciones irregulares a la Agrupación denunciadas por él mismo, Diez consideró “importante” seguir con ello, de modo que afirmó que seguirá insistiendo en Ferraz para que “se pongan un poco enserio y que los militantes de León que voten en León y decidan quiénes son sus cargos orgánicos sean de verdad la gente que hace su vida en León y no que acuda gente de Camponaraya, por ejemplo”.

Por su parte, la candidata Pilar Carnero Rey, auspiciada por la dirección provincial del partido e hija del histórico líder sindical ugetista Fermín Carnero, hizo una valoración “muy positiva” de la “fabulosa participación de los militantes” en la jornada de hoy y, a pesar de no haber obtenido la confianza que le permita “el cambio que quería”, celebró la existencia de “un respaldo importante” hacia su candidatura.

En cualquier caso, Carnero señaló que ahora “ya solo hay un camino y una posibilidad de seguir adelante todos juntos”, aunque puntualizó que “cada candidatura tiene sus propios criterios de trabajar”, de manera que “la única integración que hay es dentro del propio partido, nada más”, sino que “ahora hay que integrarse en el partido del día a día” para trabajar por que “la actividad esté dentro del Partido y que se utilice su sede para confrontar ideas”, en lugar de utilizarse “otros altavoces fuera que dan una imagen de división”.

Pese a todo ello y gracias a su resultado, 46 votos inferior a la candidatura electa, la de José Antonio Diez, Pilar Carnero Rey dejó una puerta abierta a la posibilidad de abrir un proceso de elecciones primarias para elegir la candidatura socialista a la Alcaldía de León. “Podría presentarme, porque es un derecho de cualquier militante. Igual que no dije sí, tampoco digo no, no puedo decir que nunca me presentaré o que sí es mi intención porque no lo sé, sino que será una decisión que tome en su momento si tengo la disponibilidad que tengo en ese momento”, aclaró.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón considera que el PSOE es “un ejemplo de democracia interna” pese a “opiniones negativas e interesadas”.

El secretario provincial del PSOE traslada su “apoyo” para que Diez vaya “a por todas” en las elecciones a la Alcaldía de León.