Joarilla de las Matas celebra del 18 al 20 de agosto una nueva edición del festival Modorrowland

ModorrowLand es un festival musical que se gestó hace ya 6 años. Los artífices: 7 jóvenes de diferentes rincones de España pero con un amor común por su pueblo: Joarilla de las Matas.

Joarilla es una pequeña localidad de Tierra de Campos, también conocida informalmente en la zona como la Costa del Adobe.

El festival se celebra al aire libre, a la sombra de una espectacular alameda y con el refrescante arroyo de la Vega a su vera. Se encuentra a 16km de Sahagún, 60km de León, 70km de Palencia y 100km de Valladolid, por lo que es un destino muy accesible desde las diferentes principales capitales de provincia colindantes.

En esta edición 2022 los organizadores persiguen consagrarse como un evento de referencia en la región, ofreciendo 3 días de conciertos y diferentes actividades de manera gratuita, con el mero fin de prestar un servicio a la comunidad que pueda servir de impulso e inspiración para relanzar la España vaciada, y en concreto la zona de Tierra de Campos.

Este año destaca la actuación de Lala Love You; El Niño de la Hipoteca & Ferrán Exceso; COZ (“Las niñas son guerreras” y “Más sexy”); The Son of Wood; Plan B; Los Invaders...

El evento está delimitado por la zona de acampada en un lado y un arroyo en el otro. La zona de aparcamiento, con su parking camper, tiene otro acceso por lo que consiguen tener un lugar libre de coches, con su consiguiente peligro y contaminación.

Su particular photocall, que ya forma parte de su identidad, está compuesto por paquetes de paja, muy importantes en la zona, y son muchos los visitantes que inmortalizan su participación en el festival en el "alpacacall". Junto a varias zonas de almacenamiento, disponen de barra y food tracks. Además se venden camisetas y vasos reutilizables por tan sólo 1 euro pensando en generar la menos basura posible, contribuyendo a que el entorno se mantenga lo más limpio posible.

Este año se cobra un abono de 10 € para disfrutar de los tres días que dura el festival (15 € en taquilla).