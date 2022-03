La huelga del transporte ha sido la puntilla para las empresas

La subida de precios, el desabastecimiento, los costes energéticos, ya estaban antes de la invasión de Ucrania.

La huelga de transporte no ha hecho más que dar la puntilla. El 80 por ciento tiene la actividad paralizada, según Javier Cepedano, presidente de Fele.

La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) pidió hoy al Gobierno de España medidas urgentes que permitan restablecer la cadena de suministro y advierte que, de lo contrario, “la mayoría de las empresas de la provincia tendrá que hacer ERTES para todos los puestos de trabajo”, algo “realmente alarmante”. Asimismo, solicitaron “bajada de impuestos y de costes sociales, agilidad administrativa y reducción de costes en tasas”.

Javier Cepedano trasladó la “preocupación de todas las empresas leoneses” ante una situación “seria y comprometida” como consecuencia de los elevados precios y costes. Una situación a la que se suma “un problema grave” como es el desabastecimiento, que está provocando “unos efectos económicos negativos como la subida de precios, el incremento de carburantes, problemas de liquidez y paralización de producción”.

En este sentido, según los datos aportados por Cepedano, el 75 por ciento de las empresas de construcción sufren problemas de desabastecimiento, debido al incremento del 22,2 por ciento de los costes de los materiales, lo que ha provocado que el 80 por ciento de las empresas del sector hayan tenido que paralizar su actividad.

Santiago Sánchez, de la empresa de construcción Reutiliza S.A, corroboró estos datos y añadió que hace 15 días que no hay suministro de cemento, al tiempo que también faltan hierro y acero, lo que ha hecho que las obras estén paralizadas y que no se sepa si se podrá cumplir con los contratos de los trabajos contratados “si no hay una revisión de precios”, de manera que “muchas empresas se verán con la tesitura de incluso cerrar sus puertas”.

Esta falta de materias primas también afecta a Latem Aluminum, cuyo representante, Macario Fernández, aseguró que esto provoca que en algunos casos los costes se incrementen al cien por cien. “La huelga es la puntilla que nos hará tomar medidas a corto plazo para ajustar plantillas o tomar medidas más drásticas”, advirtió.

En el sector del medicamento, la representante de ADL Biopharma, Ruth María González, apuntó que la empresa se vio obligada la pasada semana a reducir a la mitad su capacidad productiva, lo que ha provocado un retraso en las entregas a los clientes. Además, al tratarse de una empresa electrointensiva, “los precios de la energía desbocados complican más la situación es complicada”, a lo que se suma el problema de desabastecimiento y la rotura de la cadena de suministro debido a la huelga del transporte.

También siente la crisis de desabastecimiento el sector alimentario, como es el caso de Hojaldres Alonso, donde según resaltó María Alonso, “la escasez de algunos productos hace que se busquen sustitutos para no tener rotura de stock, lo que genera dificultad en el etiquetado de productos porque es inviable hacerlo sobre la marcha”. Además, la pasada semana no se pudo entregar ningún pedido, de manera que se está acumulando toda la producción de un producto “con poca vida útil”, de manera que “de seguir así habrá que parar la producción porque si no habrá que destruir toda la mercancía”.

El presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, aseguró que la comarca es “una de las grandes azotadas” después del cierre de las centrales térmicas, la llegada de la pandemia o el elevado precio de los suministros, a lo que ahora se suma una huelga de transporte con la que compartió las reivindicaciones pero no las formas.

Por este motivo, Morán pidió la mediación urgente del Ejecutivo central para que las empresas pueden “seguir sobreviviendo” porque ahora mismo “no hay ninguna que pueda hacer ningún plan de viabilidad porque no se sabe lo que va a pasar más allá de 48 horas”. También solicitó que se pongan medidas concretas “para paliar precios y el problema de desabastecimiento”.

En el caso de que la situación siga como hasta ahora, el presidente de la patronal berciana advirtió que en 15 días “la gran mayoría de las empresas del Bierzo presentarán ERTES a la totalidad de sus trabajadores”.

El testimonio del presidente para El Bierzo de la Fele es definitorio: "Una empresa pagaba 700.000 euros de factura eléctrica y este mes llegó a los dos millones de euros. El viernes tuvo que cerrar". La Fele concreta las medidas que exige al Gobierno en bajar impuestos. Reducir tasas y costes sociales y garantizar los abastecimientos, que escasean desde hace meses. No por efecto de Ucrania o del paro de transporte.