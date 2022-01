El Hospital de León protagoniza el cupón de la ONCE del miércoles 12 de enero

El Hospital Universitario de León será la imagen del cupón de la ONCE del miércoles 12 de enero, dentro de la serie ‘Tú eres importante’, con la que la Organización Nacional de Ciegos de España homenajea al personal laboral de los centros hospitalarios. El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, y el gerente del Hospital de León, José Pedro Fernández Vázquez, presidieron el acto de presentación al que no faltaron diversos representantes institucionales.





“Decidimos poner en este cupón ‘Tú eres lo importante’ porque es así. Ese tú somos todos. El Hospital es un continente y dentro está lo importante, que es el contenido y sabemos qué es lo importante”, señaló Pérez Blanco mientras el gerente remarcó que el edificio que aparece en el cupón “nos representa a todos” y mostró su satisfacción y “orgullo” por el capital humano con el que cuenta el Complejo Asistencial Universitario de León. “No llevo aquí un mes… es increíble el poderío que tenemos aquí. Es un motivo de satisfacción para todos”, remarcó.