El portavoz del Partido Popular de San Andrés del Rabanedo, Goyo Chamorro, se despidió hoy de la política tras ocho años en la primera línea de los populares de la localidad del alfoz de León, cuatro como alcalde y los cuatro últimos en la oposición. “Goyo no se va a las Cortes, ni al Senado, ni a Europa, Goyo se va para su casa, porque la vida política, el mundo del municipalismo, tiene ocho años para poder entregarte al 120 por cierto a San Andrés del Rabanedo. Dejo este mundo que ha sido apasionante y precioso. Hasta siempre”, señaló. El popular hizo un repaso a los ocho años que ha pasado al frente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que valoró como “positivos” y recordó que cuando llegó al Consistorio se encontraba en “quiebra técnica, con dificultad para pagar las nóminas y con mucho trabajo por delante para salvarlo”, al tener 78 millones de euros de deuda, un desfase de más de 10 millones entre ingresos y gastos y contratos gravosos. Así, tras la gestión de Goyo Chamorro como edil, afirmó que se logró equilibrar los ingresos y los gastos y eliminar contratos gravosos, “sin subir ni impuestos, ni tasas ni precios públicos”, así como desbloquar proyectos como el edificio Araú. “Sin embargo, perdimos las elecciones por 200 votos y en 2015 los ciudadanos nos pusieron en la oposición” de lo que durante los últimos cuatro años ha sido “una legislatura planta, vacía, perdida”, donde solo se ha llevado a cabo “el plan de ajuste ideado por el Partido Popular años antes” y en la que el pago medio a proveedores ha aumentado de 90 a 300 días. “Solo han subido los impuestos, las tasas y los precios públicos, no han efectuado ni una sola obra y han paralizado todo lo conseguido por el Partido Popular”, criticó. No obstante, Chamorro aseguró irse de la política “satisfecho” y dejando el Grupo en manos de su “mano derecha”, Noelia Álvarez, la candidata del Partido Popular a la Alcaldía, “quien tiene conocimientos del Ayuntamiento, ha tomado las decisiones más difíciles y nunca ha dado un paso atrás”.