Gemma Villarroel, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de León

La actual portavoz y concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos de León, Gemma Villarroel, ha sido refrendada por los máximos órganos del partido como candidata de la formación naranja a la Alcaldía del Ayuntamiento de León en las elecciones municipales del 26 de mayo.

Villarroel ha mostrado su satisfacción de repetir como cabeza de lista por Ciudadanos, convencida de que si es elegida como alcaldesa de León en las elecciones del 26 de mayo va a seguir trabajando “día a día, con sinceridad, humildad y profesionalidad”.

"Quiero ponerme al frente del Ayuntamiento de León para acabar con los clientelismos, con los dedazos y los amiguismos, tanto en la contratación pública como en las subvenciones y dinero público que se destina a asociaciones vecinales, empresariales, sociales, y de todo tipo," ha asegurado Villarroel.

“Los leoneses van a poder tener las mismas opciones y la misma igualdad de oportunidades a la hora de presentar sus proyectos que serán valorados por criterios objetivos y en función de su utilidad para la ciudad", ha añadido la candidata naranja.

Villarroel ha anunciado, además, que en las próximas semanas presentará oficialmente a las personas que le acompañarán en la lista por León capital, "un equipo de profesionales preparados y dispuestos a gestionar un Ayuntamiento, personas comprometidas que vienen a servir a los leoneses", así como el programa electoral, que será "sencillo y 100% cumplible", ha enfatizado la actual portavoz de Cs León.

"Mi compromiso es ser sincera, clara, y por supuesto, humilde cuando me equivoque en alguna decisión que pueda tomar a futuro si realmente es errónea," ha señalado Villarroel.

"Los leoneses no van a escuchar de mí promesas baldías o electoralistas, no voy a prometer por quinta o sexta vez una infraestructura o cualquier otro tema que no dependa sólo del ámbito municipal y que no pueda asegurar cumplir, para eso ya están el resto de formaciones políticas", ha afirmado la candidata naranja.

Villarroel también ha manifestado que trabajará con una actitud dialogante, dispuesta siempre a llegar a acuerdos y a no paralizar el Consistorio

"Durante esta legislatura he mantenido más de 700 reuniones, he atendido a todas los vecinos que han pasado por nuestras instalaciones, me he reunido con las asociaciones vecinales y con gran parte de las entidades empresariales y sociales de la ciudad," ha remarcado Villarroel, quien ha añadido que su mejor campaña electoral "es el trabajo que he desarrollado en el día a día. Yo no creo en las atenciones de última hora.”

Villarroel, que además es la responsable de Organización del partido en la provincia de León, ha considerado que la formación naranja representa en León y en toda España la regeneración democrática. "Gracias a Ciudadanos, y esto lo hemos vivido aquí en León con el caso Enredadera, nadie nos representará como cargo público si está imputado en un delito de corrupción política, y así seguirá."

Por último, la candidata de la formación naranja a la Alcaldía ha pedido a los leoneses su confianza “para cambiar de una vez por todas el rumbo de nuestra ciudad, después de tantos años de alternancia roja y azul que nos ha llevado a donde estamos hoy. Los cambios son siempre para mejor.”