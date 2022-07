La Fundación Cerezales Antonino y Cinia presenta su programación de verano con más de 20 actividades

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia presenta su programación de verano 2022 formada por más de 20 actividades para todos los públicos durante los meses de julio y agosto, en su sede en Cerezales del Condado.





En el programa, gratuito y con propuestas para todas las edades, se incluye la tercera edición del Festival de Sonido y Artes Escénicas TROPOS con seis actuaciones en el exterior a lo largo los fines de semana de agosto y con acceso libre: La compañía “Títeres Etcétera”, Abe Rábade, Tarta Relena, HUIAS, Amorante y el circo de Maintomano.





El espacio de talleres pasa por juegos sobre energías futuras para adolescentes, hasta rincones de experimentación para niños y niñas de 0 a 5 años, circo o investigación sonora para niños/as desde 6, o aprendizajes sobre fotografía o visualización de datos para adultos/as.





La sala de exposiciones ofrecerá dos muestras durante el verano Qué se ve desde aquí y Em bruto: relações comoventes y disfrutemos del “Cielo de verano”, comprenderemos el manejo de un telescopio y haremos la carrera de orientación, entre otras muchas actividades.

Para tener acceso a los talleres, será necesario realizar una solicitud de plaza gratuita. Al formulario de solicitud para cada taller, se accede a través de la página de información del mismo. El envío de ese formulario no garantía plaza en el taller, sino que es necesario que los requisitos de entrada sean validados por el equipo. En las primeras 72 horas tras la solicitud, los solicitantes recibirán un email con el estado de su petición: aceptada, rechazada (por no cumplir con el criterio de edad) o en lista de reserva (porque no quedan plazas).





Las solicitudes se tramitan y se aceptan por riguroso orden de llegada.





La fecha de apertura de formularios es la siguiente:

Para los talleres que comienzan en el mes de julio: 4 de julio, a las 10:00.

Para los talleres que empiezan en agosto: el 22 de julio, a las 10:00