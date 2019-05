El "fenómeno literario" Ordesa llega a la Feria del Libro de León

La Feria del Libro de León cuenta hoy 13 de mayo con la presencia del exitoso escritor oscense Manuel Vilas, autor de Ordesa.

El escritor Manuel Vilas (Barbastro, 1962), uno de los principales poetas y narradores españoles de su generación, participará a las 19:30 horas en una charla titulada ‘Literatura y vida’ para hablar sobre cómo «desde la publicación de Ordesa (Alfaguara, 2018), la literatura para mí es una representación de la vida», en sus propias palabras. La novela, con más de cien mil ejemplares vendidos, dieciséis ediciones y traducida a varios idiomas, ha sido una de las mejor valoradas por los críticos literarios el pasado año. Un relato en el que Vilas trata «la historia de una familia, de una realidad próxima… una historia humana».

Para el autor, «la literatura no tiene mucho sentido si no refleja la vida, una idea inteligente y expresiva de la misma», por eso no duda en reconocer que «Ordesa es el libro de mi vida». El escritor cree que el ingrediente que ha hecho y hace que su novela llegue a tanta gente es mostrar «la relación padre, madre e hijo, que es un tema universal. Lo cierto es que cuando la escribí no tenía ni idea de que estaba pulsando una tecla universal, tan solo tenía una urgencia emocional por contar esta historia tras fallecer mi madre». «Para mí, escribir esta obra ha sido un ejercicio casi terapéutico», reconoce, «cuando se meten con la literatura como terapia, menospreciándola, yo me quejo. Porque la literatura nace en Grecia de la catarsis. Y la catarsis es terapéutica, porque es dar nombre a lo que te duele para poder convivir con ello. Se trata de dar forma a lo que te duele para comprenderlo y crecer». Vilas reconoce disfrutar al participar en eventos como las ferias del libro, ya que «como autor, me gusta mucho hablar con los lectores». Además, con Ordesa está viviendo momentos muy especiales pues «es un libro que provoca que la gente me cuente su propia historia familiar. De alguna manera tengo una deuda emocional muy grande con esta novela y con los lectores».

La jornada de hoy contará también con la presentación del libro La vida la pasar (Marciano Sonoro Ediciones), de Eloy Rubio Carro, quien estará acompañado por el escritor y reciente Premio de las Letras de Castilla y León, José Luis Puerto. Un poemario enigmático cuyo título procede de una canción sefardí, en el que el autor se sumerge en un mundo íntimo y personal lleno de paisajes literarios cuya penetrabilidad exige al lector un compromiso con el poema. Será a las 20:15 horas.

Desde las 19:30 horas, la carpa de firmas situada en la plaza de San Marcelo contará con la presencia de Marcos Castro, quien firmará ejemplares de su poemario La edad de los árboles, y del historiador Rodrigo Ferrer Diez, quien hará lo propio con El regionalismo leonés. La construcción de un pueblo (Editorial Cultural Norte). A partir de las ocho de la tarde, visitarán la carpa Víctor M. Díez con Valle durmiente (Marciano Sonoro Ediciones) y Francisco Ramón Ramón con Haciendo camino (Ediciones El Forastero, 2018)