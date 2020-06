Familias de alumnos de Educación Especial reclaman en León poder elegir el centro que consideren más adecuado

La Subdelegación del Gobierno en León fue el escenario elegido para llevar a cabo esta mañana una concentración convocada por la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’ para reclamar la libertad de elección de centro para los alumnos de Educación Especial. Rechazan el llamado plan de integración que plantea la nueva Ley de Educación (Lomloe) o Ley Celaá, a la que han presentado alegaciones que no han sido atendidas.

“Quizá alguno de nuestros alumnos podría ir a centros ordinarios pero otros claramente no, porque hay niños que no hablan y prácticamente no entienden nada y las labores que se hacen con ellos no tienen nada que ver con las asignaturas que se imparten sino con saber vestirse o con cuestiones muy básicas. Para nada les vemos en centros de educación ordinaria”, señaló Fernando Gómez como portavoz antes de añadir que “si nuestros niños van a los centros ordinarios, mucho nos tememos que acaben formando guetos, separados de otros alumnos, porque en absoluto pintan nada con ellos en determinadas clases”.