Expertos mundiales participan en el Congreso de Estudios sobre China 2019

El Salón de Actos del Instituto Confucio de la Universidad de León (Calle Jesús Rubio nº 2) ‘II Congreso Internacional de Estudios Contemporáneos sobre China (2019)’, en un acto que contará con la presencia del Rector Juan Francisco García Marín, el Vicerrector de Relaciones Internacionales, Roberto Baelo Álvarez, el Director de la Oficina de Asuntos Educativos de la Embajada en España de la República Popular China, Zhong Xiwei, y los directores del Instituto Confucio de la ULE, Óscar Fernández Álvarez y Chen Chen.

Desde la organización de este congreso, que va a reunir más de cien participantes procedentes de una decena de países de 43 universidades de Europa, Hispanoamérica y China, se explica que el objetivo es el de “presentar las investigaciones más recientes en los temas de actualidad en la relación España y China, en el ámbito de las Artes y Humanidades y las Ciencias Sociales”.

Para ello se centrará la atención en los aspectos de Lengua y Cultura que son de especial interés para el Instituto Confucio de la ULE, y además se tratará de “proporcionar una base para la discusión académica referida a otros diversos temas en los estudios sobre China”. Los temas que van a centrar la atención del congreso internacional este año, agrupados a través de diferentes simposios paralelos, son los siguientes:

- 1.- Enseñanza del chino a hablantes de otras lenguas,

- 2.- Literatura y Traducción de obras clásicas y contemporáneas chinas,

- 3.- Historia y Filosofía,

- 4.- Estudios contrastivo del idioma chino y español,

- 5.- Ciencias Sociales, incluyendo Antropología social, Sociología, Derecho laboral y Deportes,

- 6.- Cultura y Comunicación,

- 7.- Y finalmente, un simposio monográfico específico sobre el tema de ‘La Franja y la Ruta en el contexto local y global’

Óscar Fernández Álvarez, Director español del Confucio de la ULE, ha destacado que este año “contamos con un simposio dedicado a ‘La Franja y la Ruta en el contexto local y global’, y vamos a tratar de vincular varias generaciones y campos de sinólogos (estudiosos del mundo chino, su idioma y su cultura), principalmente provenientes de Europa y China”.

A este respecto, Fernández concretó que se ha conseguido reunir a las sinólogas más relevantes de España, cuyo trabajo ha tenido un especial reconocimiento en todo el mundo, y que serán las protagonistas de las conferencias plenarias.

También se ha previsto un espacio para los jóvenes investigadores en el campo de los estudios sobre China, para que tengan la oportunidad de presentar sus contribuciones, y hay que reseñar que en el congreso se presentara el nuevo número de la revista ‘Sinología Hispánica, China Studies Review’ y la nueva colección de libros complementaria ‘Perspectivas de estudios chinos’, editada por el Instituto Confucio en colaboración con el Servicio de Publicaciones de la ULE.

A continuación, se relacionan las ponencias plenarias que se impartirán en el Salón de Actos del Instituto Confucio de la Universidad de León

JUEVES 2 DE MAYO

- 09:00 horas – Acto de inauguración, en el que intervendrán: Juan Francisco García Marín, Roberto Baelo Álvarez, Zhong Xiwei, Óscar Fernández Álvarez y Chen Chen.

- 09:45 horas – Presentación de ponencias:

- ‘El largo camino hacia la búsqueda del sentido. Duelos y quebrantos en la traducción’. Alicia Relinque Eleta, Universidad de Granada.

- ‘Aspectos y propuestas en torno a una categoría gramatical necesaria para la enseñanza de la lengua china’, Taciana Fisac, Universdiad Autónoma de Madrid.

- 16:00 horas – Presentación de ponencias:

- ‘Chinese Linguistic Politeness – The State of Art’. Daniel Z Kadar, Hungary Acadamy,

- ‘Chinese exchange students in Madrid: stance-taking negotiation in formal and informal events’. Luisa Martin Rojo, Universidad Autónoma de Madrid.

VIERNES 3 DE MAYO

- 12:00 horas – Conferencias de Clausura.

- ‘Language standards and international Chinese Education’, George Xinsheng Zhang, Richmond American International University in London, UK.

- ‘Context for aspectual adverbs in Chinese and Spanish discourse’, Joaquín Garrido, Universidad Complutense de Madrid