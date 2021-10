Ester Muñoz abre las puertas de la Delegación de la Junta a todos los leoneses

Ester Muñoz de la Iglesia es ya oficialmente la delegado territorial de la Junta en León. Leonesa de 36 años, licenciada en Derecho y ex-senadora por el PP, juró hoy el cargo en presencia de las primeras autoridades locales y provinciales y de los consejeros de Presidencia, Empleo y Fomento, Ángel Ibáñez, Ana Carlota Amigo y Juan Carlos Suárez Quiñones, respectivamente.

En su discurso recordó a los anteriores delegados y, sobre todo, tuvo palabras de cariño para Juan Martínez Majo, al que sucede, y que recibió un largo aplauso de los asistentes.

La nueva delegada anunció que recorrerá toda la provincia buscando soluciones a los problemas y ofreció la delegación a todos.

DISCURSO TOMA POSESIÓN

Hoy me presento ante la sociedad leonesa como nueva delegada de la Junta en León. Y lo hago con humildad y agradecimiento. La humildad de quien es consciente de la enorme tarea que tiene por delante y el agradecimiento de poder ser útil a los leoneses. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer la confianza que el presidente Mañueco ha depositado en mí para acercar la JCyL a todos los rincones de esta provincia y poder ser la voz de los leoneses ante su Gobierno. Asumo el cargo con responsabilidad, convicción e ilusión. Y ofrezco todo mi trabajo, mi tiempo, mi dedicación y en definitiva todo lo mejor de mí para cumplir este reto. Defender y representar al Gobierno de Mañueco es defender un Gobierno útil para esta provincia.

Cuando un gobierno se preocupa de que año tras año la educación en nuestras escuelas e institutos sea la mejor de España y de las mejores de Europa, es útil a los ciudanos. Cuando un gobierno consigue que la sanidad sea de las mejores de España y que nuestro sistema de dependencia sea el único con sobresaliente de España, es útil a sus ciudadanos. Tener los mejores servicios públicos de España, siendo la 2ª CCAA con menos impuestos y la 4ª autonomía en competitividad fiscal, es, sin duda ser útil, a los leoneses. Soy plenamente consciente de las carencias y necesidades de esta provincia y también de las oportunidades y potencial de esta maravillosa provincia, que me voy a recorrer de norte a sur y de este a oeste.

Escuchar a cada uno de los alcaldes, desde el Alcalde de León hasta los de los municipios más pequeños, pasando por la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo, y ayudarles y apoyarles en sus reivindicaciones es una de mis principales tareas y para ello tendré siempre mi mano tendida y abiertas las puertas de esta casa, para ellos, y para toda la sociedad leonesa.

Me pongo al frente, como una más, del gran cuerpo de funcionarios de esta delegación, aquí y en el bierzo, para trabajar codo con codo todos juntos: instituciones y administración. Soy consciente del enorme legado que han dejado mis antecesores, y quiero recordar hoy a Isabel Carrasco, la primera y única mujer delegada hasta hoy, Y a Luis Aznar y Eduardo Fernández de los que tanto he aprendido en otras responsabilidades y de los que espero toda la ayuda y el consejo que a buen seguro necesitaré en ocasiones. No me olvido de Juan. Juan, yo quiero aprovechar mi intervención de hoy para dar fe ante todos los leoneses del enorme trabajo que has hecho estos dos años. Te ha tocado gestionar en esta provincia la pandemia del siglo. Y es justo que todo el mundo sepa de ese trabajo callado que no se ve, del que no se presume, que agota, que te quita horas de sueño, y te aleja de estar con tu familia y tus seres queridos. Lo has dado todo, en un trabajo muchas veces ingrato. Has sido generoso porque me consta que me has apoyado para estar hoy aquí. Me gustaría que recibieras un aplauso cariñoso de agradecimiento y reconocimiento porque es lo justo.

Ya termino, no sin antes un último, y no por ello menos importante, agradecimiento. Hoy tengo aquí a mi familia, a mis padres, hermanos y abuelos. No sería nadie sin ellos. Han sido durante toda mi vida la mano que me levantaba en las caídas y también la que me baja de las nubes cuando tenía la tentación de subirme demasiado. Honradez, dedicación, constancia, esfuerzo, los valores en los que me habéis educado son mi forma de entender y practicar la política hoy.

Nunca podré agradecéroslo suficientemente. Termino compartiendo con todos vosotros una máxima de Epicteto que llevo grabada a fuego en cada nueva responsabilidad que asumo: “En todas las cosas que te propongas, atente a ellas como si fueran leyes, como si transgredirlas fuese una impiedad”. Pues bien amigos, lo mío es unir, sumar, servir y ser útil a los leoneses. Nada ni nadie me va a distraer de mi objetivo: Transmitir los problemas y necesidades de esta provincia al Gobierno de la Junta y acercar las políticas útiles del Gobierno de Mañueco a todos los leoneses. Muchas gracias.