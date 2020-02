Esperan que la ministra Teresa Ribera "no venga a León a vender humo"

El Gobierno de España se ha dirigido, mediante conversación telefónica, a las organizaciones sindicales CCOO y UGT para comunicar la posición favorable del mismo en relación con la constitución de una Mesa específica para abordar un Plan de Reindustrialización para hacer efectiva una transición energética justa para la provincia de León. Así se anuncia que el próximo miércoles, 5 de febrero, la Vicepresidenta para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, mantendrá una reunión con ambas organizaciones sindicales en la ciudad de León para establecer los mecanismos de articulación y constitución de la mencionada Mesa.

Para CCOO y UGT de León, la respuesta del Gobierno es una noticia que “consideramos como un importante avance” en el reto de encontrar solución a los graves problemas socioeconómicos y demográficos que presenta la provincia León.

El secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, añade que “espero que no venga a vender humo” y que los distintos partidos políticos no se echen las culpas unos a otros de la situación de declive.

CCOO y UGT continúan con su calendario de entrevistas y reuniones sumando apoyos a la movilización del próximo día 16 de febrero, con manifestaciones en León, Ponferrada y Villablino.

Hoy, reunión con los empresarios del CEL.

La junta directiva del Círculo Empresarial Leonés, encabezada por su presidente, Julio Álvarez, se ha reunido este mañana, en la sede de la asociación empresarial, con los secretarios provinciales de UGT y CCOO, Enrique Reguero y Xosepe Vega, respectivamente, para conocer los detalles de la propuesta sindical “Mesa por el futuro de León” y los pormenores de la movilización transversal convocada para el 16 de febrero.

Julio Álvarez manifestó la postura del CEL a favor de dicha movilización de ciudadanos leoneses, “no de trabajadores contra empresarios”, -matizó. “El CEL ve bien que la ciudadanía se movilice, que exijamos lo que nos corresponde y estaremos apoyando la movilización el 16F porque es hora de que León tenga su papel importante. Llevamos años de desventaja con muchas provincias españolas y este es un nuevo punto de partida para que tengamos claro el modelo de desarrollo que necesita León, reforcemos los posibles proyectos de inversión y que mostremos a España y al mundo lo bueno que tenemos”

Aunque queda un trabajo importante por hacer y muchas ideas y hojas de ruta por matizar y coordinar en la propuesta sindical de la “Mesa por el futuro de León”, el presidente del CEL mostró el compromiso de la asociación y compartió con los líderes sindicales la urgente necesidad de revertir la situación de depresión socioeconómica de la provincia “porque nos importa León y tenemos que apoyar todo lo que suponga un bien para nuestra provincia”, sin eludir la responsabilidad que todos los ciudadanos, incluidos los empresarios, tienen en la problemática actual de León y en general del Noroeste del país.

“Creo que los empresarios hemos hecho los deberes, pero a lo mejor no nos han dejado el campo con buenas simientes como para recoger buenos frutos. No podemos acusar a los empresarios leoneses de que no invierten en León, sino que tenemos que ver de qué forma cambiamos esas simientes para que lleguen más inversiones empresariales, o por lo menos, que no se pongan zancadillas a los que quieren venir”, señaló Álvarez.