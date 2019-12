La Escalera de la Vida de León, protagonista en Instagram de la cuenta turística de España

La 'Escalera de la Vida' de los Maristas de León, protagonista en la cuenta turística de España en Instagram con Lady Loah

La cuenta turística oficial de España en esta red social publica en Nochebuena una foto de la 'influencer' @Lady.loah en las viejas escaleras de la calle Álvaro López Núñez, que en sólo veinte horas supera los trece mil 'me gusta'.

España felicita la Nochebuena y la Navidad en Instagram con una fotografía de la escalera pintada en la calle de Álvaro López Núñez en León, conocida como 'La Escalera de la Vida'. Una imagen en la que se muestra, además, a la 'influencer' Lady Loah en ella preguntando cuál de las frases que contiene le gusta más a los instagramers.

La cuenta de instagram @Spain es la cuenta oficial de turismo en España de Instagram, con más de 563.000 seguidores publica la foto en la que aparece la conocida Lady Loah, de viaje promocionando España, con este mensaje: "Look what I found in León, a color staircase with interesting quotes" ("mirad lo que he encontrado en León, una escalera de colores con interesantes citas", en español).

La fotografía en la que aparece @Lady.loah posando en la escalera, ya cuenta con más de 13.200 likes y más de cien comentarios de admiración a las 20 horas de haber sido publicada, según indica el promotor del proyecto educativo artístico, Carlos Álvarez Cuenllas.

Cuando los alumnos de tercero y cuarto de la ESO de plástica del colegio marista San José realizaron en 2015 el proyecto de Álvarez Cuenllas, consistente en pintar con frases y colores aquellas viejas y olvidadas escaleras, no se imaginaban la repercusión que este proyecto, denominado 'Las escaleras de la vida' podría adquirir.

'Las Escaleras de la Vida' fueron destacadas por 'ARTEspacios', un programa de la Universidad Autónoma de Madrid y han llegado a ser parte de una exposición fotográfica que, bajo el título 'Making ARTspaces', en Vancouver, Canadá y con esta publicación de la cuenta oficial de turismo de España en un día tan señalado, y con el protagonismo de la 'influencer', se convierte en otro de los atractivos turísticos de la ciudad de León; al menos en las Redes Sociales.

Aunque algunos comentarios recuerdan que hay que visitar la Catedral sí o sí. Y es que León tiene mucho que ofrecer.