La directora de cine Mabel Lozano participa en una jornada sobre prostitución y trata

La directora de cine, escritora y guionista Mabel Lozano, reciente ganadora del Goya 2021 por su documental ‘Biografía del Cadáver de una Mujer’, participa hoy martes 6 de abril a las 16:00 horas en el Curso Europeo contra el racismo y la xenofobia de la Universidad de León (ULE), que dirige el profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez, que intervendrá también en esta sesión sobre migración, prostitución y educación ante el auge del fascismo y la xenofobia.

La sesión, que se podrá seguir en directo a través de la web https://inclue.unileon.es/ y también a través del siguiente enlace online https://meet.google.com/ofn-otce-sui y en la que se podrá participar y dialogar con los ponentes, se enmarca en el Proyecto Europeo Jean Monnet titulado ‘Construir una Europa inclusiva y democrática frente al auge del neofascismo y la xenofobia (INCLUE)’. Se trata de una iniciativa financiada por la Comisión Europea e integrado por diez sesiones, que se está desarrollando en la ULE desde el pasado mes de octubre, y que prolongará sus sesiones hasta el 28 de mayo de 2021.

En la sesión de hoy se aborda uno de los aspectos menos tratados de la migración en Europa, como es el hecho de que la prostitución en España se nutre de mujeres migrantes. La directora, escritora y guionista Mabel Lozano hará en la primera parte de la sesión un análisis de los distintos actores que intervienen en la prostitución y la trata, ya que en España la prostitución se nutre de la trata, sobre todo de mujeres migrantes, en situación irregular y de pobreza y precariedad.

Lozano hará un recorrido a través de tres de sus proyectos para poner el foco en las víctimas, en los demandantes y los proxenetas. Durante el acto se proyectará también el tráiler del documental ‘El Proxeneta. Paso corto, mala leche’, que la autora ha estrenado y que dará pie a debatir con ella sobre distintos aspectos, prestando especial atención al papel del proxeneta, ‘al verdugo’. “Siempre le damos la voz a las víctimas e incluso las cuestionamos, -apunta Mabel Lozano-, pero nunca pensamos en quién mueve los hilos de la prostitución y la trata en nuestro país, un negocio que tiene muchas complicidades”.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS CLIENTES DE LA PROSTITUCIÓN

En la segunda parte de la sesión, el profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez continuará ahondando en este tema de la prostitución, pero desde la perspectiva de los ‘clientes’, que destacan por su invisibilidad y la impunidad con la que cooperan en este opresivo sistema de esclavitud contemporánea, que es una de las formas de violencia de género que se mantiene y perpetúa con la complicidad y el silencio de la sociedad en pleno siglo XXI.

En el debate se cuestionará cómo es posible educar en igualdad en una sociedad que se plantea regular la prostitución como si fuera una profesión al igual que cualquier otra, como así está legislado en algunos países europeos. También se tratará sobre cómo podemos construir una Europa inclusiva si no es desde un modelo de abolición de la prostitución que persiga la demanda, porque sin demanda no hay prostitución, y sin prostitución no hay trata, tal y como lo han planteado otros países europeos como Suecia o Francia.

Desde la organización, el profesor Enrique Javier Gutiérrez Díez ha explicado que “ante el auge del fascismo en la Unión Europea y la crisis de las personas refugiadas, este Proyecto intenta reflexionar sobre sus causas y promover el debate y el intercambio de ideas en el contexto de la Educación Superior y la Sociedad Civil”.

En los talleres que se están llevando a cabo se aborda desde diferentes ópticas disciplinares el auge del racismo y de la ultraderecha en la sociedad europea, y se analiza cómo establecer los mecanismos para la construcción de una sociedad basada en la solidaridad y el bien común. “Para ello, -concluye Díez Gutiérrez-, se están realizando, a lo largo de tres años, sesiones dirigidas a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía, que están contando con la participación de entidades sociales y de intelectuales de reconocido prestigio internacional de los campos de la educación, sociología, economía, política, urbanismo, etcétera”.