La Diputación llevará la señal de wifi a 300 pueblos leoneses

La Diputación de León va a dedicar una partida de 900.000 euros a financiar la llegada de wifi a 300 localidades de la provincia que carecen de conexión a Internet y que deberán colocar los tres puntos de servicio previstos en cada una de ellas en lugares de uso público como sedes de juntas vecinales, consultorios médicos y otros espacios de afluencia habitual de los vecinos.

Así lo detalló hoy el vicepresidente y diputado de Cooperación y Servicio de Asistencia a Municipios, SAM, Matías Llorente, quien comentó que la competencia para llevar a cabo estas instalaciones corresponde a los municipios, que podrán delegar en las pedanías en los casos en los que se considere oportuno.

La institución financia el servicio durante un año y las compañías que lo presten deben comprometerse a hacerlo durante otros dos. Además, los equipos que se instalen tendrán una garantía de cinco años, lo que dotará a los pueblos de “un avance antes de que llegue la fibra óptica o el 4G a esos pueblos”.

Llorente recordó que la Diputación tiene previsto destinar 700.000 euros a un convenio con la Junta y hasta cinco millones a otro con la Administración central para avanzar en la conectividad del medo rural, algo que ve imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad en los pueblos y para “corregir discriminaciones territoriales”.

En total, espera que las distintas acciones previstas en la materia lleguen a unas 900 localidades, de las que en torno a 400 ya están inmersas en alguna fase del proceso de instalación y casi un centenar de ellos contarán con banda ancha y fibra óptica en la primavera del próximo año.

Actualmente, casi 450 pueblos de la provincia leonesa -lo que a sitúa en los peores puestos de toda España- carecen de conexión a Internet y el diputado leonesista no dudó en reprochar lo que considera inacción en la materia de los anteriores equipos de gobierno del PP, que estuvieron al frente de la institución durante más de dos décadas.

PACTO PSOE-UPL

El vicepresidente y diputado de Cooperación y Servicio de Asistencia a Municipios, SAM, por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Matías Llorente, defendió hoy la buena salud de la alianza con el PSOE en la institución provincial. “El pacto PSOE-UPL está funcionando de puta madre. Y lo digo claro y alto. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de fricción. Mi relación con el presidente y con el equipo de gobierno es perfecta. Se me está dejando hacer. Los departamentos que yo llevo han tenido un cambio total y absoluto y se puede comprobar”, defendió.

Llorente no quiso responder a las críticas sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de gobierno alcanzado en su día entre ambas formaciones para. “Otra cuestión es el pacto que firmaron los dos partidos. Yo ahí no entro ni salgo. Eso es un tema de la UPL y del PSOE, que son ellos los que tiene que dilucidarlo”, argumentó antes de insistir en que lo que le preocupa es “resolver problemas de los ayuntamientos y de las juntas vecinales y de los vecinos del mundo rural y esa es mi misión”.

“En el resto, ni entro ni salgo. Si la UPL dice que me tengo que ir, me iré, que me tengo que quedar… me quedaré. Pero no entro a valorar nada de si un tren viene y otro tren marcha. Yo soy de esta provincia y eso está funcionando”; concluyó.