La Diputación elige los mejores vinos con los Premios Pisado

La Diputación provincial de León ha fallado los galardones de la primera edición de los Premios Pisado, para los mejores vinos de la provincia. De las tres categorías, blanco, rosado y tinto, ha quedado desierto el rosado.

El blanco berciano Heredad 26 y el tinto El Trasto de Valdevimbre, primeros Premios Pisado de la Diputación de León.

El apartado de rosado queda desierto en un estreno con 17 bodegas participantes.

El blanco Godello Heredad 26 de Bodegas Morán & López de Ponferrada (Denominación de Origen Bierzo) y el tinto El Trasto Finca El Barranco de LaOsa Vinos de Valdevimbre (DO León) son los ganadores de los primeros Premios Pisado, convocados por la Diputación de León. El apartado de rosados quedó desierto -solamente se presentó uno- en un estreno que logró la participación de 17 bodegas de la provincia.

El vicepresidente y responsable de la marca Productos de León, que ampara la convocatoria, Matías Llorente aseguró que consideran que la participación ha sido buena en una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que en sucesivas citas corregirá algunas cuestiones como la fecha de convocatoria para favorecer, por ejemplo, una mayor presencia de rosados.

El jurado, presidido por Marcos Ángel Vidal y compuesto también por representantes de las DO Birezo y León y sumilleres titulados, otorgó sendos accésit a tinto Los Fornos de Bodegas y Viñedos Aníbal de la DO Bierzo, al tinto Golán de la Bodega Tampesta DO León y al blanco Peregrino de Bodegas Gordonzello, también de la DO León. “Es una apuesta más por las dos DO que tenemos en la provincia, muy apoyada por grandes enólogos y viticultores”, señaló Vidal.

Llorente quiso elogiar la labor de las dos Denominaciones de Origen leonesas, de las bodegas y de los agricultores. Todavía, dijo, tienen mucho potencial de crecimiento para consolidarse como “uno de los mejores motores económicos de la provincia”. La estrecha relación cultivo-transformación y la apuesta por la innovación, remarcó, consiguen unos vinos de alta calidad “que nada tienen que envidiar a otros”.