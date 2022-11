Dimite el presidente del PP para poder atender nuevas competencias

Javier Santiago Vélez deja la presidencia del Partido Popular de León para centrarse en sus nuevas competencias en el Senado.

Javier Santiago comunicará esta tarde al Comité Ejecutivo del Partido Popular de León su decisión de centrarse plenamente en las nuevas competencias a nivel nacional que se le han confiado asumiendo la coordinación de políticas contra la despoblación y otras funciones de calado nacional y municipal.

“Esta tarde explicaré a mis compañeros de partido mi decisión de dar un paso a un lado en la Presidencia Provincial. Los nuevos compromisos de representación del medio rural de nuestro país asumiendo la coordinación de políticas contra la despoblación en el Senado, unido a una acumulación de funciones a nivel nacional y municipal, han motivado esta decisión.”

“El Partido Popular me ha encomendado mayores responsabilidades a nivel estatal, lo cual aumenta la carga de trabajo e impide que pueda seguir desarrollando las tareas propias a la Presidencia Provincial tal y como he venido haciendo en los últimos dieciocho meses. No obstante, más allá de que haya decidido dejar de estar al frente, el equipo siempre es lo importante y la actual estructura orgánica seguirá trabajando con la vista puesta en los importantes retos que nuestro partido tiene por delante en los próximos meses. Tanto a nivel provincial como en el Gobierno de España, con el proyecto que encabeza Alberto Núñez Feijoó, son necesarias numerosas reformas por las que este equipo y yo mismo seguiremos trabajando.”

“La Dirección Provincial, Autonómica y Nacional consensuarán en los próximos días la persona que continuará al frente de nuestro proyecto para León. Con este nuevo presidente, con el secretario general, Jorge Blanco, el resto de vicesecretarios y de compañeros, seguiré trabajando con el partido provincial en la medida que mis nuevos compromisos me lo permitan, especialmente en la confección de las listas para las próximas elecciones municipales. Una cita electoral clave para muchos ayuntamientos de la provincia y para la que queremos llevar a los mejores representantes de los vecinos de cada uno de los municipios. En este sentido, hemos cerrado ya 183 candidaturas y continuaremos trabajando para presentar listas en los 211 municipios de la provincia. Del mismo modo, seguimos coordinándonos con la Dirección Autonómica y Nacional para encontrar las mejores listas en los tres ayuntamientos más poblados de nuestro territorio.”

“Agradezco todos los apoyos que he recibido durante esta etapa a nivel orgánico y pido a los mismos que continúen prestándolos a la persona que tome el relevo en la Presidencia Provincial. Todos, juntos, seguiremos trabajando por el Partido Popular para ofrecer a los españoles, y de manera especial a los leoneses, un proyecto ilusionante de futuro.”

LÍO JUDICIAL

Javier Santiago niega a la Cadena Cope que su dimisión tenga que ver con el proceso judicial en marcha, tras el congreso del partido.

En julio de 2021, el PP leonés eligió a Javier Santiago presidente provincial en un congreso, después de que lograra un total de 1.106 votos en las primarias, frente a los 24 conseguidos por el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, que no acudió a votar y pidió a sus partidarios que siguieran su ejemplo.

Esta decisión se produce tres meses antes de que se celebre el juicio por la demanda presentada por el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, con el apoyo de otros cargos del PP, contra Santiago Vélez por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental, ya que considera que el congreso provincial en el que fue elegido no tiene validez porque se produjeron afiliaciones irregulares que permitieron su victoria.

La responsable del Juzgado de Instrucción Número 2 de León, que sigue la causa, acordó el 13 de octubre que el juicio se celebrará los días 15 y 16 de febrero y desatendió la petición hecha por la parte demandada de que tuviera lugar tras las citas electorales de mayo del próximo año. La jueza llama a declarar a once cargos del partido y entre las pruebas que toma en consideración están unos audios y el informe de un detective.





