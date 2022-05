Diez sopesa impugnar la asamblea del PSOE y no descarta acudir a los tribunales

Agotar la vía interna del partido sin descartar acudir a los tribunales posteriormente. Es el planteamiento del alcalde de León y secretario general de la Agrupación Local del PSOE, José Antonio Diez, de cara a la asamblea en la que mañana se decidirá si revalida el cargo orgánico o se ve superado por la candidatura que apoya la dirección provincial que ostenta Javier Alfonso Cendón, representada por Pilar Carnero.





Diez sostiene que hay “importantes irregularidades” en el censo electoral de la agrupación, en el que aparecen como militantes de pleno derecho numerosos afiliados que a su juicio no lo son según los requisitos que contemplan los estatutos; criterio que no ha respaldado la dirección nacional del PSOE. Por eso, si la candidatura que él denuncia como “claramente dopada” se impone a la suya se plantea impugnar la asamblea e incluso no descarta, agotada la vía interna del partido, acudir a los tribunales.

“La militancia no entiende nada”, afirmó Diez y recordó que quiere continuar con el proyecto para León que le llevó a recuperar la Alcaldía para el PSOE. También agradeció tanto el apoyo que recibe de los afiliados como el de personas que no le han votado pero que le reconocen “el esfuerzo en la defensa de León” y que anteponga esa posición enfrentándose incluso a las estructuras del partido si es necesario.

“Si refrendan mi gestión todo seguirá por la línea marcada y si no se refrenda la gestión, soberanamente, aunque sea con dopaje, habrá que abrir un nuevo tiempo en el PSOE, con un nuevo proyecto que tendrá que iniciar alguien” dijo “desde la tranquilidad de que uno cree que ha hecho lo que ha debido de hacer”.