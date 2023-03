Diez: "Sólo me parará el pueblo de León"

Los grupos de la oposición PP, CS Y UPL, han reprobado al alcalde por su viaje a Catar sin dar explicaciones.

El pleno ha durado una hora y sólo al final, cuando ya se había producido la votación, el alcalde habló.

Repitió lo que ha dicho en las últimas semanas, su viaje fue positivo para León y sólo le parará el pueblo de León.

EL PLENO DE reprobación comenzó a las 8 de la mañana y se esperaba la explicación del alcalde sobre el viaje que realizó a Catar con su mujer en diciembre, coincidiendo con el mundial de fútbol.

Tras las preguntas de la oposición, las respuestas las dio el concejal de Deportes, Vicente Canuria.

Nadie quedó satisfecho. En resumen, coincidieron en que fue un viaje de placer con su mujer, invitado por Aspire, los dueños de la Cultural y deportiva leonesa.

SESIÓN

Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés formalizaron hoy la reprobación del alcalde socialista de León, José Antonio Diez, en un pleno extraordinario en el que reclamaron explicaciones sobre el viaje que hizo a Catar el pasado mes de diciembre, acompañado de su esposa, e invitado por la Fundación Aspire Zone, propiedad del gobierno de ese estado árabe y principal accionista de la Cultural y Deportiva Leonesa. Los portavoces de la oposición coincidieron en destacar la “ausencia de explicacione y la “falta de transparencia” de un desplazamiento que no figuró en la agenda pública del regidor.

“No me van a parar ni con sus preguntas, ni con sus dudas ni con sus reprobaciones. A mí me mandató el pueblo de León y solo el pueblo de León me va a parar. Seguiré trabajando y luchando por el pueblo de León. Hoy y siempre, León y solo León”, afirmó el regidor en su única intervención para cerrar la sesión, a pesar de las reticencias esgrimidas por el portavoz de UPL, aludiendo al Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).

Margarita Torres, del PP, reprochó los continuos silencios como respuesta a las reiteradas solicitudes de información planteadas sobre un viaje “institucional, comercial, confraternizador que, por lo menos, debe ser aclarado” y sobre el que lamentó que la única actividad conocida fuese la asistencia al partido de fútbol Marruecos-España del Mundial de Fútbol . “Cuando no hay explicaciones, es que no existe explicación razonable”, dijo en una de sus intervenciones.

Para el edil de Ciudadanos, Antonio Pérez, lo más reprobable es que Diez aceptase un regalo, en “evidente incumplimiento” de numerosos códigos de buen gobierno de numerosas instituciones y se su propio partido. “¿Se valió de su posición como alcalde de León para obtener ventajas personales?, ¿Predica un leonesismo de servicio a los leoneses o de servicio de los leoneses?”, cuestionó antes de afirmar que “los ciudadanos se merecen una institución transparente que no se convierta en un cortijo institucional”.

El portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, lamentó el “oscurantismo” del viaje, recordó anteriores alusiones de Diez a la necesidad de la transparencia en el ejercicio del cargo y lamentó que “en lugar de pedir perdón como hizo el rey emérito” se haya “enrocado” en la defensa de “ese viaje que es un regalo”. También citó a la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, cuando se refirió como “asunto feo, grave y absolutamente inmoral” a la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco a la final de la Champions invitado por un empresario jamonero.

El concejal del Grupo Podemos-Equo, Nicanor Pastrana, fue el único en abstenerse en la reprobación, al considerar que la misma suponía un ejemplo de “juego de política mezquina”. “El pleno de reprobación política pretende usurpar al poder judicial su facultad para dictar sentencia sobre los comportamientos de un cargo público del que se espera una conducta impecable, rectitud irreprochable y honradez intachable”, añadió.

El socialista Vicente Canuria fue el encargado de ofrecer las explicaciones que reclamaba la oposición, a la que describió como “un coro acompasado”. El viaje, manifestó, fue “de trabajo, protocolario, de cortesía institucional” y los anfitriones establecieron la agenda del mismo, que incluyó una reunión sobre el proyecto de campo de fútbol que Catar va a financiar en León, el compromiso de incrementar ese apoyo económico, visita a las instalaciones de la Academia Aspire, encuentros informales y de confraternización con representantes del Gobierno de Catar durante el partido de fútbol Marruecos-España del Mundial, retomar la posibilidad de llevar a cabo una misión comercial y educativa de León en el país árabe y contactar con el agregado diplomático en Madrid para abordar esa cuestión con las instituciones implicadas en una posterior reunión.

“Se llevaron a cabo reuniones importantes y trascendentes para León, esperando que las relaciones se consoliden en el futuro y se pueda llevar a cabo esa misión comercial. Se trató de una invitación que tuvo su adecuada aceptación y que no supuso ningún gasto para la ciudad”, añadió.

El alcalde, por su parte, aludió a los “logros” del cuestionado viaje. “Se dieron importantes pasos”, dijo y mencionó el apoyo diplomático a la futura misión comercial y educativa, la consolidación del apoyo de la Academia Aspire o contactos que le hacen sentirse “satisfecho del trabajo realizado y orgulloso de haber llevado el nombre de León a Catar”.

“Entiendo que no les guste que trabaje, que trabajemos por León, porque eso pone en evidencia a los que no lo hacen” aseguró antes de remarcar que tiene intención de viajar “a donde haga falta para conseguir proyectos, captar inversiones y dar a conocer la importancia de León y sus posibilidades”, le dijo a los promotores de la reprobación.