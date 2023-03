Diez se siente respaldado con su candidatura continuista

José Antonio Diez se siente «avalado y respaldado» tras la presentación de un «proyecto ganador».

El candidato del PSOE a la alcaldía de León repasa, tras la presentación de su lista, las faltas respecto a esta legislatura y remarca el apoyo recibido.

Cinco 'estrenos' en los 12 primeros puestos marcan la lista «continuista» de 'JADiez' para el 28M

El actual alcalde de León y candidato socialista habla de «lista continuista» en un proyecto «en el que quedan muchas cosas por hacer» en la presentación de su candidatura a la asamblea de militantes

Una lista 'cremallera', con cinco novedades entre los doce primeros puestos y con una apuesta «continuista» marcan la candidatura presentada este jueves, 9 de marzo, por el actual alcalde de León y candidato socialista por el PSOE, José Antonio Diez.

«Es una lista muy continuista desde el punto de vista de que repiten la mayor parte de los compañeros y compañeras que me han acompañado estos difíciles cuatro años en la gestión municipal en el Ayuntamiento de León. Hay que agradecer el esfuerzo que ha hecho todo el equipo hay que agradecer también algo que es muy importante y que yo siempre considero prioritario que es la lealtad mostrada en cualquier momento a lo largo de estos años en los que ha habido momentos complejos y difíciles y han estado siempre a mi lado apoyándome», ha afirmado Diez.

Aferrado a su propia marca (JADiez), con un notable distanciamiento de la formación a nivel nacional y apegado a la calle, el líder de los socialistas en la capital ha presentado una lista «continuista» con un «recorrido largo que necesita de años y de tránsito para llevarlo a su culminación y que estoy convencido que los leoneses y las leonesas lo han entendido y comprendido y que van a entender esta propuesta de cara al próximo 28 de mayo», ha señalo Diez.

Una lista en la que nombres como Evelia Fernández, Susana Travesí, Argelia Cabado ya no figuran dando paso a Elena Aguado, profesora de historia emérita de la Universidad de León; Camino Orejas, ex secretaria de Juventudes Socialistas; John Ander que «ha trabajado muy vinculado con el polígono industrial de Onzonilla» o la sanitaria Pilar Herrero «con una larga trayectoria en el mundo sindical».

Caras nuevas

Caras nuevas que llegan para completar la lista. «Lo completamos con personas evidentemente todas ellas muy válidas que van a aportar sin lugar a dudas mucha riqueza a este proyecto que llevamos desarrollando cuatro años y que también estoy convencido que seremos capaces de seguir desarrollando», ha señalado.

Las faltas en la lista

El candidato del PSOE ha explicado que no ha recibido ninguna crítica y también ha explicado la falta de tres mujeres de la actual corporación que no estarán en las nuevas listas. En este sentido, Diez ha agradecido a Evelia su trabajo al frente de Cultura que «nunca es fácil, pero hemos conseguido que la cultura de esta ciudad vuelva a tomar de nuevo el pulso y que el sector esté también muy contento por su labor». Ante su decisión de no continuar, Diez ha querido «desearla que en esta nueva etapa que emprende que sea lo más feliz posible».

En relación a Susana Travesí ha recordado que «es conocida por todo el mundo hace ya tiempo que decidió desplazarse o apartarse de lo que es el grupo municipal». Y finalmente, en el caso de Argelia Cabado ha explicado que «es una compañera que ha estado trabajando estos cuatro años en el área de igualdad y que ha decidido irse». Diez ha remarcado que «también tiene algunos problemas de salud que la condicionan en gran medida por esa dedicación plena que requiere una concejalía».

En la sede del PSOE en León ha tenido lugar la presentación de la candidatura. La Primera lista que se da a conocer en la capital leonesa para las elecciones del próximo mes de mayo.

La lista de 'JADiez'

1. José Antonio Diez.

2. Vera López Álvarez.

3. Vicente Canuria Atienza.

4. Elena Aguado Cabezas.

5. Luis Miguel García Copete.

6. Mercedes Escudero Pérez.

7. Álvaro Pola Gutiérrez.

8. Lourdes Fernández Fernández.

9. Jon Ander Fernández.

10. Camino Orejas López.

11. Carmelo Alonso Sutil.

12. Pilar Herrero Torres.

13. José Manuel Rubio Figuereido.

14. Verónica Martínez Fuertes.

15. Enrique Pérez de la Puente.

16. Celeste López Casares.

17. José Manuel Debesa Gil.

18. María Luisa Ajenjo Yunquera.

19. Fernando Alonso González

20. Cristina Gil González

21. Marcos García González.

22. Aroa Chamorro Flórez.

23. Fernando Díaz García.

24. Angela María Casas González.

25. Manuel San Juan Pastrana.

26. Adela Borge García.

27. Vicente González Álvarez.