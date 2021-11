Después de la pandemia vuelve el Purple Weekend

La 32.ª edición del festival internacional Mod de León, que se celebrará del 3 al 7 de diciembre tendrá a Alex Cooper, Pedro Pablo, Kevin Higham, Fernando 00, Lionel Romano, Roch Vidal y Michael Wink como pinchas de los Allnighters en el segundo pabellón del Palacio de Exposiciones de León tras los conciertos del sábado 4 y domingo 5.

Habrá dos Alldayers en el Glam Theatre los días 4 y 5, con dos pinchadas tras la actuación musical, cuya salida al escenario es a las tres de la tarde.

Brubaker, Pedro Morán, F. G. Díez, Angel Snap, Reverendo Sea, Fuzzpils, Saltitos Pinchadiscos y Dr. Vinilo completan el elenco para esta edición del 2021.

El Festival Purple Weekend contará con 14 DJ en su regreso a León durante los días 3,4,5,6 y 7 de diciembre tras haberse suspendido el año de la pandemia. El cartel principal de los Allnighters, que se celebrarán en el segundo pabellón del Palacio de Exposiciones tras los conciertos del sábado 4 y domingo 5, está compuesto por seis experimentados ‘disk jockeys’ internacionales y tiene como aliciente el regreso de Alex Cooper al festival que él mismo fundó.

Además del líder de Los Flechazos, se encargarán de animar la fiesta de los Allnighters de los días principales del Purple Weekend Pedro Pablo, Kevin Higham, Fernando 00, Lionel Romano, Roch Vidal y Michael Wink.

También habrá más pinchadas de animación entre los conciertos y después de los del escenario de la Sala Glam Theatre, a cargo de los ocho restantes: Brubaker, Pedro Morán, F. G. Díez, Angel Snap, Reverendo Sea, Fuzzpils, Saltitos Pinchadiscos y Dr. Vinilo completan el elenco para esta edición.

El sábado estarán en el Palacio de Exposiciones María Fuzzpils, Reverendo Sea y Dr. Vinilo; mientras que el domingo se encargarán de animar la fiesta al comienzo y durante los descansos de los grupos principales Pedro Morán, Brubaker y F. G. Díez.

El lunes, en el Purple Familiar, que también se celebrará en el Palacio de Exposiciones de León, pondrán la música por la mañana a partir de las 12.30 horas Dr. Vinilo, Angel Snap y Saltitos Pinchadiscos. La entrada será gratuita durante todo el día, y a partir de las cuatro de la tarde comenzará los conciertos, encabezados por Petit Pop.

Más pinchadas en otros escenarios

En el escenario de tarde de la Sala Glam Theatre, cuyos conciertos comenzarán a las 15 horas, habrá dos Alldayers. Pincharán el sábado 4, detrás de Los Tang, Angel Snap y F.G Díez. El domingo 5, tras Las Penas (y con el mismo horario), serán Saltitos Pinchadiscos y Brubaker los encargados de animar la tarde hasta que comiencen los conciertos principales.

La fiesta de inauguración el viernes 3 de diciembre del Purple Weekend, en la que tocarán los GoodBye Brators en la Sala Babylon a partir de las 21:30 horas también contará con este tipo de animación musical.

El Purple Weekend tiene los abonos y entradas a la venta en internet en MarcaEntradas y la web WeGow.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Conciertos en el Palacio de Exposiciones

El Purple Weekend Estrella Galicia se ha convertido en el verdadero Festival Ciudad en León que tendrá este 2021 como cabezas de cartel a la británica Fay Hallam interpretando temas de su antiguo grupo Mankin' Time el domingo 5 en el Palacio de Exposiciones. Además el cartel de ese día tendrá a The Spitfires (también del Reino Unido) junto a los daneses The Beatophonics a los que se suman los franceses The Blue Bird y los ingleses 79ers.

El sábado 4, en el Palacio, actuarán (abriendo las puertas a partir de las 18 horas y por este orden) los grupos Hummo, Los Modernos, Los Estantes, Chucho y Biznaga.

El Festival Purple Weekend Estrella Galicia cumple 32 ediciones -la anterior no se pudo celebrar por la pandemia del coronavirus en 2020- y volverán a las calles de la ciudad la indumentaria sixtie y las motos clásicas con su tradicional 'Scooter Run', además de los conciertos en el Glam Theatre (a las 15:00 horas), los Alldayers y los Allnighters, exposiciones culturales y un sin fin de actividades y diversión.