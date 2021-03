Después de un año de lucha los hosteleros quieren derribar el muro de las instituciones

Los hosteleros de León no se cansan de salir a la calle a reivindicar soluciones a sus establecimientos para que no tengan que cerrar.

A la puerta de la Delegación Territorial de la Junta, han guardado un minuto de silencio, han leído un manifiesto y han tirado un muro de cajas de cartón, en señal del muro al que se enfrentan con las distintas instituciones.

El presidente de los hosteleros en León, Martín Méndez, hace balance de la reapertura del interior de los bares tras el parón por la incidencia de la tercera ola, una apertura que, aunque «es positiva porque permite a los establecimientos sin terraza empezar a trabajar», sigue siendo «insuficiente porque el 30% del aforo interior hace inviable» la supervivencia de los negocios.

En una convocatoria en la que Méndez ha reiterado que bares y restaurantes «no son un foco de contagio porque se cumplen las medidas», el presidente de los hosteleros de León ha asegurado que el impacto de la crisis ha derivado en un cierre de más de un millar de negocios en la provincia. «Si hacemos una regla de tres, calculando que cada establecimiento tiene de media entre tres y cuatro trabajadores, se puede traducir en un impacto de 5.000 o 6.000 personas menos dadas de alta en la Seguridad Social en la provincia».

En la lectura del manifiesto una vez más la petición a la administración de que se agilice la llegada de ayudas a un sector «que agoniza y está ahogado». «Seguimos esperando las ayudas del Gobierno central y la Junta, pero basándonos en la experiencia del año anterior tenemos poca confianza en que lleguen rápido», lamenta Méndez, que también ha pedido que se tenga en cuenta al sector como prioritario a la hora de recibir la vacuna contra la covid-19.

MANIFIESTO

Con motivo del cumplimiento de un año de pandemia, estamos aquí secundando un acto conmemorativo organizado por Hostelería de España al igual que en la mayoría de las capitales de provincia.

Queremos empezar este acto con un minuto de de silencio en recuerdo de todas las víctimas de la pandemia sufrida por la COVID 19.

Estamos frente a este muro, realizado con cajas de cartón donde queremos dejar constancia de cada una de nuestras reivindicaciones e impresiones respecto a estos 367 días de pandemia.

AYUDAS DIRECTAS: Solicitamos ayudas al sector en la línea del resto de los países europeos: según un estudio realizado por Competur, la alianza por el turismo competitivo, la cantidad destinada por los países europeos a ayudas directas a las empresas afectadas, en el turismo y hostelería, ascienden a casi 60.000 millones de euros, de los que España representa el 0,75% .

ES NECESARIO UN PLAN DE SOPORTE AL EMPLEO.

SOMOS UN SECTOR QUE DEBERIA CONSIDERARSE PRIORITARIO Y ESENCIAL EN LA VACUNACIÓN.

MEJORAS A LA MOVILIDAD: PASAPORTES SANITARIOS, TARJETAS DE INMUNIDAD Y VALIDEZ DE PCRs.

AMPLIACIÓN DEL ERTE HASTA FIN DE RESTRICCIONES.

ELIMINACIÓN DE LA CLAUSULA DE COMPROMISO DEL EMPLEO EN LOS ERTE.

NO SUBIDA DE IMPUESTOS. directos o indirectos que lastren la capacidad de reactivación y la competitividad internacional de nuestra industria.

PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA DEMANDA. Invertir recursos en bonos y ayudas directos a familias y empresas, aplicables al consumo directo en hostelería (bares, restaurantes, hoteles...) que promuevan el consumo y la actividad económica para el sector.

LAXITUD DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: aforos, toque de queda, limites perimetrales…

BAJAR IMPUESTOS AL COSUMO, IVA AL 5%.

AMPLIACIÓN CARENCIA DE LOS PRESTAMOS ICO .

RESPETO.

COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL SECTOR.

LA HOSTELERÍA NO ES LA CULPABLE DE LOS CONTAGIOS.

PROMOCIÓN TURISTICA INVOLUCRANDO A LAS ASOCIACIONES.

CADENA DE VALOR: productores, distribuidores, asesores, agencias de viajes, abogados, comercio, marketing, autónomos… Queremos recordar también a todos nuestros compañeros/as que han caído tras la crisis económica derivada de la gestión de la pandemia y que no volverán a abrir las puertas de sus negocios. No nos cansaremos de decirlo, la hostelería no es el foco de los contagios: Remitiéndonos a los a los datos del Ministerio de Sanidad, en el Informe no 245 correspondiente al 4 de diciembre (último que incluye información por actividades económicas) , menos del 2,3% de los contagios se produjeron en hostelería, frente a la transmisión en reuniones sociales, que continuaban aumentando, siendo el foco en el 15,3% de los casos. El cierre de la hostelería aboca a encuentros donde se producen la mayor parte de los contagios. No hay un patrón en la relación entre las medidas restrictivas en la hostelería y la evolución de datos sanitarios. La evolución de los contagios en las distintas comunidades autónomas es muy similar con independencia del cierre o apertura de bares y restaurantes, según datos del Ministerio de Sanidad.

SEGUIREMOS LUCHANDO POR NUESTRO DERECHO A EJERCER NUESTRA PROFESIÓN CON TOTAL LIBERTAD Y RECLAMAR LO QUE SE NOS HA NEGADO DURANTE ESTE AÑO DE PANDEMIA.