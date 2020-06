La delegación de enseñanza se suma a una nueva iniciativa digital en contra del proyecto de ley de educación

La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de León se suma hoy jueves día 18 de junio a una iniciativa nacional de rechazo al actual proceso de tramitación de la Ley de Educación (LOMLOE), la conocida como “Ley Celaá”, que hoy se ha puesto en marcha en el Congreso de los Diputados, con una campaña en red social Twitter que se promueve desde la plataforma #ReliSumaMas, integrada por delegaciones de enseñanza de cincuenta diócesis españolas, así como distintas entidades del ámbito educativo que promueven la valoración de la asignatura de Religión en el ámbito escolar, disciplina que en la actualidad cuenta con un respaldo amplio de la población como demuestra una matrícula de inscripción del 61 por ciento del alumnado.

REIVINDICACIÓN DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR

Desde la Delegación diocesana de Enseñanza se indica que el objetivo de esta iniciativa es manifestar de manera pública que “queremos seguir construyendo un relato favorable de la ERE (Enseñanza Religiosa Escolar) a través de esta red social” para “visibilizar que la asignatura de Religión no es un problema sino una solución educativa, no es un privilegio sino un derecho, no resta sino que suma”. Argumentos a los que se suma la reivindicación específica que desde la plataforma “#ReliSumaMas”, se realiza para que la “asignatura de religión se imparta, con carga lectiva suficiente; se mantenga la asignatura de religión con alternativa; son consolide la asignatura de Religión como evaluable y computable; y se salvaguarde la asignatura de religión normalizada curricularmente como sucede en el marco escolar europeo”.

Con esta iniciativa se da continuidad a la primera ‘quedada digital’ que ya se desarrollaba el pasado día 4 de mayo también en Twitter, con una enorme repercusión como demuestra al convertirse en ‘trending topic’ en España con más de 100.000 tweets. Ante la constatación de que “el Gobierno sigue sin escuchar el clamor popular contra la tramitación de la denominada ‘Ley Celaá’ y que mantiene su intención de acelerar la tramitación de la LOMLOE en un momento en el que la pandemia del COVID-19 impide a la comunidad educativa un diálogo sereno en la búsqueda de una ley educativa que sea realmente fruto del consenso, y por ello, perdurable en el tiempo, #ReliSumaMas ha decidido promover esta nueva ‘quedada digital’ que denuncia el claro sesgo ideológico que se promueve desde un proyecto legislativo que arrincona el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas”.

CONSENSO PARA UN GRAN PACTO POR LA EDUCACIÓN

Además, tanto desde la plataforma #ReliSumaMas, como desde la Delegación diocesana de Enseñanza, se recuerda que “en lo que respecta a la asignatura de Religión, la ley intenta dañar seriamente su estructura académica quitándole todo valor académico, reduciendo su carga lectiva y condenándola a su desaparición efectiva”. “Esta actuación no se entiende si no es desde un planteamiento laicista excluyente, al margen de consideraciones pedagógicas y otros planteamientos educativos normalizados en el continente europeo”, subrayan ante esta iniciativa que se va a desarrollar en la red social Twitter desde el objetivo de “exigir la paralización de la LOMLOE porque en el actual contexto no es posible el diálogo, ni el debate parlamentario ordinario, por lo que no se dan las circunstancias adecuadas para la tramitación de una Ley Orgánica de esta importancia, condenándola a su judicialización inmediata”.

Por todo ello, los convocantes de esta nueva ‘quedad digital’ hacen una llamada a “realizar un esfuerzo compartido para enfrentarnos a un futuro incierto en el que no se puede prescindir de un acuerdo en el ámbito educativo que nos aporte la estabilidad necesaria, máxime con la mirada puesta en un tiempo de reconstrucción social y económica, en el que la educación ha de ser uno de los pilares básicos que nos permitan afrontar el futuro con unidad, integrando a todas las sensibilidades porque la escuela es y debe ser plural”.