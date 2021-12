Declaran culpable a Ramón y llega Curro Torres

Ramón González ya no es el técnico de la Cultural. Es decir, el hombre elegido a finales de la campaña pasada para sustituir a Iñigo IdiáKez, es el que paga los platos rotos de un vestuario hecho trizas. Según el jurado (no popular) se exculpa al director deportivo, y se lo inculpa de todos los cargos a un hombre de la casa y que ha dejado su alma por la cantera, el Júpiter y la Cultural.

Esto es el fútbol. La maldita ley del deporte. En vez de echar a una decena de zánganos a los que ya han dado la tarjeta VIP de distintos pubs y discotecas leonesas, y que cuelgan en sus redes sociales su laboriosa vida de burgueses adinarados, es Ramón el que se va.

El exjugador del Atletico de Madrid, que debutaba en Primera División con el Real Valladolid en 1995, ha sido condenado a la horca. ¿Lo merece?. Atrás quedan interminables entrenamientos con la base, su genial temporada con el Júpiter, el conseguir hacer debutar a Aarón, Percan, Rodri, Javi Fernández.

De nada ha servido que se dejase el alma, que por fin, funcionará el juego a balón parado. Porca miseria. Ramón fue fiel a su promesa; subir a chavales del filial y empezar a construir un proyecto. Convirtió en Aaron en un pedazo de jugador. Obvio, que sus anteriores equipos y entrenadores ayudaron y mucho. Sin embargo, Aaron fue desterrado a Vigo para tener minutos y el Coruxo le mimo, como señor equipo que es. El propio chaval ya lo ha comentado en diversas ocasiones: "Soy el mismo que el pasado año, pero nadie apostó por mi". Sin embargo, la apuesta por distintos jugadores traídos por el máximo mandatario en la parcela deportiva no salio bien, desde su génesis nació mal. Ricar no es mala gente, pero o no tiene suerte o no tiene ni puñetera idea de fútbol.

Ramón González es la perfecta metáfora de un club que está a punto de cumplir cien años de historia. Más vale alguien que sea de un lugar lo más lejano a León posible, que alguién que sea de la ciudad más bonita del mundo. Y es que Ramón, a pesar de nacer en Valladolid, lleva a la Cultural tatuada en su corazón. Esta es la prueba, su carta de despedida:

"Las despedidas nunca son fáciles. Y menos cuando uno se marcha de un lugar en el que ha vivido y disfrutado tanto. Pero toca decir hasta luego, nunca podría decirle adiós a la Cultural, a mi Cultural, a nuestra Cultural. Han sido nueve años de extraordinario trabajo, de compañerismo, de dificultades superadas y de alegrías. Es con lo que me quedo, con lo bueno.

León ya es mi ciudad y la Cultural mi equipo, por eso he vivido con orgullo y como un privilegiado cada día que he estado al frente del equipo, al igual que he vivido los años anteriores. Un trayecto del que hoy quiero acordarme, al igual que todas las personas que me han acompañado hasta aqui.

Son tantas que sería imposible nombrarlas a todas. Pero cada uno de vosotros lo sabéis, y este GRACIAS INFINITO es para vosotros. Para jugadores, técnicos, compañeros, directivos, personal del club... De todos me llevo algo y para todos estaré siempre que me reclaméis. Es una pena no haber acabado el camino como todos queríamos. Nos hemos dejado todo para que el desenlace fuera otro.

Sumo al agradecimiento a la afición. He sentido y siento vuestro cariño. Sois uno de los pilares de este club y a partir de ahora me uno a vosotros, como un aficionado más, para alegrarme de los éxitos del equipo y animar en las derrotas. Soy un culturalista más, quiero a este club como mío y le deseo todo lo mejor"

¡Aúpa Cultu!

Ahora el turno es para Curro Torres. Esto es, el que fuera gran futbolista y que destacó en el Valencia. Jugaba de lateral y vistió la camiseta de la selección española en varias ocasiones. Eso sí, como entrenador ha sido cesado en sus tres últimos proyectos a mitad de temporada. Bien saben de él en Lorca, Córdoba y Lugo. Curro, mucha fortuna la necesitarás. Su suerte, será la de todo el culturalismo.

Para Ramón, honor y gloria.

