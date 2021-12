El curioso caso de Nicolay Obolskiy

Otro expediente X en la casa blanca. Obolskii está lesionado y lleva así tras sufrir un golpe en la Copa del Rey.

Lo extraño del asunto fue que Ramón González lo incluyó en la convocatoria ante el Celta de Vigo. El técnico sabía que no iba a poder contar con él. Entonces, ¿Cuál fue el motivo de hacerle vestir de corto?. ¿Asustar al cuadro vigués, como si fuera el Cid Campeador y ser capaz de ganar la guerra a pesar de haber muerto?. ¿O el técnico tenía esperanza que la lesión no fuera tan importante y poder contar con él algunos minutos?. No hay muchas más razones.

Al finalizar el partido, que volvió a acabar con una sonrojante derrota para la Cultural, Ramón González, en rueda de prensa afirmó que el jugador tenía unas molestías que le hacían imposible jugar.

Poco tiempo después, el periodista leonés Ángel García daba a conocer que no volvería a jugar hasta el año que viene.

Parece ser que el deportista ya se ha sometido a distintas pruebas y el problema radica en la zona del pélvis y es de carácter óseo. La recuperación oscilaría entre mes y medio.

Tras publicarse dicha información, el servicio de prensa de la Cultural y deportiva Leonesa a través de sus redes sociales y página web lanzó el pasado lunes el siguiente comunicado: "El jugador Niko Obolskii causó baja en el partido del pasado domingo contra el RC Celta B, como consecuencia de las molestias surgidas tras recibir un golpe en el anterior encuentro contra el San Fernando CD. Las pruebas realizadas al futbolista no son concluyentes, por lo que será sometido a pruebas médicas en los próximos días para conocer el alcancd exacto de la lesión".

Otro asunto extraño. Lexus no aceptó la renovación publicitaria de la Cultural, pero porque sigue apariendo como sponsor de la Cultural en la página web de la Sociedad Anónima Deportiva. Peor, fue hace poco más de un año. Cuando en dicha página, se definía a la Cultural como un club aficionado de amigos. Por entonces, un periodista avisó al jefe de prensa, que inmediatamente lo corrigió.