La Cultural ofrece más de lo mismo

Nada nuevo en la casa blanca. De nuevo un resultado mediocre que revela que hoy en día la Cultural es eso, un equipo mediocre. Nada se le puede reprochar a Curro Torres y a su segundo Soto. Se nota que han trabajado a destajo, pero no es suficiente el resultado para llegar al sueño de los aficionados leoneses. Lo mismo se podría decir del anterior técnico, Ramón González. El que fuera hasta hace poco entrenador de la Cultural se dejo el alma, pero no bastó.

El problema no está en el banquillo. La razón evidente de los quebraderos de cabeza del actual equipo es que no hay más madera. No hay materia prima. Los actuales jugadores llegan a donde llegan, y ya está. Hoy por hoy, y con la actual plantilla llegar a posiciones de play-off es una quimera y da la impresión que la temporada es sinónimo de año de transición. La cuestión es: ¿lo entenderán los abonados de la Cultu?.

Ricard Pozo y sus ayudantes tienen que acertar en los refuerzos. Esa es la única solución. Si no es así, la Cultural de todos los leoneses deberá luchar por evitar el descenso y caminar en tierra de nadie.

El partido ante la UD Logroñés fue serio, muy serio. Pocas ocasiones, pocos sustos. Al final tablas. Portería a cero, algo de mejoría, pero poco más. Lo más destacable sigue siendo que falta un refuerzo de garantías en la defensa, un organizador en el centro del campo con calidad, pero que no sea un gran jugador como Solis. El ex del Celta es un extraordinario pelotero y hace daño en la media punta, pero no podemos perderlo como medio centro ofensivo. Esa posición es clave para que lleguen los balones arriba y ahí Solis se convertiría en una pesadilla para los equipos contrarios.

Del punta, mejor no hablar. Ahí Ricard no ha acertado. El actual nueve no es ni Carolo, ni Javi de Campo, ni Raúl Ibañez. ni Paulino, ni Jito, ni Murci, ni Cascón, ni Dioni Villalba. Hombres que marcaron un antes y un después en el equipo blanco, puntas inolvidables y sinónimos de gol. Al actual delantero le falta ambición, y fortuna, aunque en su descargo tampoco le llegan demasiados balones. Si no se ficha un refuerzo, es el momento de dar la oportunidad a Percan. El chaval es un diamante en bruto y necesita minutos en la categoría. Si no se aspira al play-off, debe ser el momento del crío.

El encuentro trajo consigo una Cultural más ordenada, pero sí preocupó en esta ocasión el rendimiento de Aaron Piñán. Poco se lo puede pedir al cabecilla de esta generación de leoneses que han devuelto gran parte de ilusión a la grada. No fue el mejor día del yerno perfecto. ¿Por qué? Tal vez por el sistema, o simplemente porque todos los días no puede rendir al máximo.

Ahora parón de quince días. Momento para trabajar y ojalá para reforzarse en condiciones. La Cultural tiene una ventaja importante. Faltan muchos partidos y muchos puntos en juego. ¿Será capaz de aprovecharlos? El tiempo es un juez inexorable que dará la razón a unos u a otros. Ojalá Curro Torres y Soto nos den una alegría. Falta hace a una ciudad como León, la más bonita del mundo.