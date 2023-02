Cuenllas ha creado el cartel de Semana Santa 2023

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León presentará el cartel oficial de la Semana Santa de 2023, esta tarde de jueves 23 de febrero a las 20:30 horas en el salón de actos del Museo Diocesano y de la Semana Santa.

La obra pictórica ha sido encargada a Carlos Álvarez Cuenllas, conforme al acuerdo tomado por el Pleno de Cofradías el pasado 15 de noviembre de 2022.

El cartel se convertirá en la imagen promocional de nuestra Semana Santa para este año 2023.

El acto está abierto al público hasta completar el aforo, será difundido por los perfiles de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades en las redes sociales.

CARLOS ÁLVAREZ CUENLLAS

Nace en León en 1969. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca (un curso en la Escuela de Diseño de Nuremberg. Alemania). Su obra (escultura, pintura, instalación, fotografía, etc.) ha sido expuesta en 20 países: Argentina, China, Méjico, Italia, Japón, Panamá, Portugal, República Checa, etc. y en más de 20 ciudades españolas: Sevilla, Valencia, Santander, Madrid, Barcelona, Toledo, Segovia, etc.

Ha sido premiado por la Universidad de Sevilla, Junta de Castilla y León, Generación de Caja Madrid, Ayto. de Alcorcón, etc. cuenta con esculturas públicas en Cantabria, Cataluña, Madrid, etc. Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas, como la Fundación Jiménez Arellano de la Universidad de Valladolid, la Tesorería de la Seguridad Social, Universidad de Cartagena de Indias (Colombia), ¨Ayto.¨ de El Limonar (Cuba) etc.

Ha participado en más de 500 exposiciones e intervenciones artísticas, tanto en espacios y eventos convencionales como Museos de Arte Contemporáneo (MUSAC, IVAM, etc.) o ferias (MACO, ARCO, etc.), como no convencionales, como en el caso del comisariado de exposiciones e intervenciones realizadas en zonas rurales o en barrios de la ciudad, para los que cuenta en muchos casos con otros artistas o con su propio alumnado.

Ha realizado carteles de Semana Santa para La Horqueta y las cofradías de Nuestra señora de las Angustias y Soledad, El Cristo del Gran Poder y el año pasado para la cofradía María del Dulce Nombre.

En las fachadas de calles tradicionales de procesiones de León hay siluetas de papones de acero inoxidable realizadas con sus diseños, algunas de las cuales también se pueden ver ahora en el Museo de la Semana Santa, y ha realizado numerosas obras relacionadas con la Semana Santa, tanto esculturas de pequeño formato en diversos materiales como ilustraciones y cuadros usando tanto técnicas tradicionales como digitales.

PREMIOS

Tres Premios adquisición en C. Junta Castilla y León (Dos de escultura y uno de instalación) -Premio adquisición de escultura C. Ciudad de Alcorcón -Proyecto de Mérito Jóvenes Ideas del Duero a un proyecto de escultura -Premio-Beca del I.L.C. de Diputación de León a proyecto de escultura -Premio Instala -Mención de Honor de escultura Generación 2000 de Caja Madrid -Primer Premio de escultura Universidad Sevilla -Premio a la creación de una escultura representativa de la cultura leonesa. Diputación de León. -Mención de honor de escultura Premio San Marcos BB.AA. Salamanca

