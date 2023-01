Cruz Roja de León lucha contra la pandemia silenciosa

La pandemia silenciosa: Cruz Roja apoya a más de 1680 personas mayores que viven solas en León. La organización humanitaria realiza visitas a domicilio, acompañamientos y talleres en grupos reducidos en toda la provincia para reducir el aislamiento y afianzar la red social

En León, 61.300 personas viven solas según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que repercute en un aumento de los casos de aislamiento social con consecuencias a nivel psicológico y emocional.

Uno de los colectivos más vulnerables y afectados por la pandemia silenciosa de la soledad con los que trabaja Cruz Roja en León es el de las personas mayores y dependientes. A través del proyecto “Promoción de la red social y del envejecimiento saludable” -que cuenta con la financiación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del IRPF-, la organización humanitaria ha atendido en 2022 a 1682 personas mayores de toda la provincia de manera continuada para que, a través de actividades de envejecimiento saludable, puedan incrementar y afianzar su red social, así como reducir el aislamiento y el sentimiento de soledad para mejorar su calidad de vida.

Con el apoyo de 165 personas voluntarias, Cruz Roja realiza visitas a domicilio en toda la provincia (semanales, quincenales o mensuales, en función de cada caso) para acompañar, escuchar y detectar las necesidades de las personas que viven solas o se sienten en soledad, y realiza traslados y acompañamientos a gestiones cuando los/as usuarios/as lo necesitan. El voluntariado ha realizado más de 3140 horas de actividad en este proyecto.

Por otra parte, los talleres y actividades de envejecimiento activo se organizan siempre en grupos reducidos para favorecer las relaciones personales, y son el aliciente para que las personas salgan de casa, vayan tejiendo amistades y afianzando su red social. En este sentido, Cruz Roja desarrolla en sus asambleas de Astorga, Bembibre, Boñar, Cistierna, Fabero, Hospital de Órbigo, La Bañeza, La Magdalena, La Robla, León, Ponferrada, Sahagún, Valencia de Don Juan, Villablino y Villafranca del Bierzo, diferentes talleres, como los de manualidades, de psicomotricidad y reminiscencia, de uso de teléfonos móviles y tablets, de costura, de autoestima, de juegos, de baile y movimientos, entre otros. Todo ello complementado con excursiones y visitas de ocio y culturales, charlas de salud y primeros auxilios, además del fomento de las nuevas tecnologías para romper con la brecha digital.

Otro de los servicios que ofrece Cruz Roja en León a todas las personas que viven solas, sin importar la edad, es la teleasistencia (en casa, a través del móvil y con localizador de personas). Un servicio que se puede contratar de forma sencilla en el 987 25 25 35 y que aporta acompañamiento y tranquilidad las 24 horas del día y los 365 días del año, ofreciendo atención con sólo pulsar un botón, visitas domiciliarias, seguimiento periódico, así como la gestión y movilización inmediata de recursos ante una necesidad sanitaria y/o social.

Multicanal específico ‘Cruz Roja Te Acompaña’

La soledad no deseada puede afectar a cualquiera. La pobreza, el desempleo, la emigración, los problemas de vivienda, de salud o los conflictos familiares son factores que pueden dañar el equilibrio personal y emocional y que repercuten en su autoestima y en las relaciones con su entorno, lo que puede provocar que reduzcan los contactos sociales. Para combatir esta situación, en septiembre Cruz Roja lanzó a nivel nacional el servicio multicanal ‘Cruz Roja Te Acompaña’ (teléfono gratuito 900 444 111 de lunes a viernes de 10 a 18 horas) de información, orientación y acompañamiento para abordar las situaciones de aislamiento social y soledad no deseada, con el que ha llegado ya en toda España a más de 3.000 personas vía telefónica, ha atendido 300 consultas en el e-mail teacompana@cruzroja.es, y más de 1.000 conversaciones de chat y redes sociales. En muchas ocasiones, "la soledad no deseada está relacionada con la irrupción de situaciones de vulnerabilidad social y también de la pobreza”, destaca Marcos Calvo, responsable de ‘Cruz Roja Te Acompaña’, “por eso es importante detectar cuál es su situación y las barreras que existen de manera integral, reforzar sus capacidades y sus recursos”. En otros casos, el sentimiento de soledad se cronifica tras la pérdida de la red social, lo que hace cada vez más complejo revertir la situación. Sin embargo, desde Cruz Roja ha empezado a notarse el cambio “cada vez cuesta menos decir que te sientes solo o sola”, asegura Calvo, “pero no se lo dices a cualquier persona”.