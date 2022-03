El coronel leonés Pedro Baños presenta en el Ayuntamiento de León ‘El poder. Un estratega lee a Maquiavelo’

El coronel leonés, Pedro Baños, especialista en geostrategia y autor de éxitos como ‘Así se domina el mundo’, ‘El dominio mundial’ y ‘El dominio mental’, presenta hoy viernes a las 19:00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León ‘El poder. Un estratega lee a Maquiavelo’, con entrada libre (por Alfonso V) hasta completar el aforo. estará acompañado por Nuria González Rabanal, Pedro Lechuga y Margarita Torres.

Astucia, prudencia... Pedro Baños multiplica las enseñanzas de Maquiavelo y las actualiza cuando la realidad estratégica, que conoce tan bien, lo exige. ¿Cómo se alcanza el poder? ¿Cómo conservarlo? El poder cambia de forma o pasa de manos, pero siempre está ahí, muy presente. Nicolás Maquiavelo escribió 'El Príncipe' pensando en los gobernantes de su tiempo, pero, como el coronel Pedro Baños nos revela, sus ideas se pueden aplicar a lo que hoy llamamos líder, ya ejerza sus funciones en la política, en el terreno militar, en la empresa o incluso cuando se trata de un liderazgo social.Este sagaz diálogo que Pedro Baños mantiene con Maquiavelo a través de los siglos nos permite entender las maneras de obtener el poder, cómo ganar la confianza y el respeto de los ciudadanos, la importancia de las alianzas y la prevención no solo ante los enemigos declarados, sino también ante los propios amigos. Aunque los líderes actuales deben adaptarse a un mundo complejo, no les conviene olvidar los aciertos (y errores) del más prestigioso «influencer» de todos los tiempos: Nicolás Maquiavelo. Esta nueva edición contiene también una traducción íntegra, revisada y actualizada de 'El Príncipe' de Maquiavelo.

«Aunque en todos estos años de dedicación al análisis estrátegico son muchos los libros que me han acompañado, hay algunos autores que por su claridad, su intuición e incluso sus contradicciones, conservan una atrayente vigencia que me hace volver a ellos una y otra vez. Pienso en Clausewitz, en Sun Tzu, en Santa Cruz de Marcenado y, por supuesto, en Maquiavelo. En esta obra el lector encontrará ampliadas muchas de las anotaciones que he ido realizando a lo largo del tiempo sobre 'El príncipe', bien sea en el mismo ejemplar, de una manera más esquemática, bien en diversas libretas, en donde extendía esas reflexiones e iba comprobando que, más allá de los avances tecnológicos, pocas son las cosas que han cambiado desde que se escribiera el libro.»