El Círculo de Oro 2022 ya tiene dueño

El secretario general del CEL, Nicesio Álvarez, y el presidente de la asociación empresarial, Julio César Álvarez, han anunciado esta mañana el nombre del galardonado con el Círculo de Oro 2022 que en su vigésima edición ha recaído en el empresario leonés ÓSCAR LÓPEZ AGUAYO, CEO de DRASANVI.

“En reconocimiento a su extraordinaria trayectoria empresarial de tres décadas al frente de una gran compañía como es Drasanvi que se ha posicionado y consolidado como referente nacional en el sector de la salud, la belleza y el bienestar, con más de 200 trabajadores y una facturación cercana a los 23 millones de euros. Un exitoso ejemplo de crecimiento económico y expansión territorial; de consolidación de marca; de creación de empleo, de responsabilidad social y compromiso con la calidad de vida de las personas.

Con este galardón, el CEL premia y reconoce públicamente la meritoria contribución de Óscar López a la generación de puestos de trabajo, riqueza e innovación en nuestra provincia y su capacidad para traspasar fronteras llevando el nombre de León por bandera a más de una docena de países.

Entre los muchos valores del premiado, queremos destacar su tenacidad y dedicación, su pasión por la vida y la empresa, su habilidad para asumir riesgos, su capacidad para crear una marca consolidada, segura y de gran calidad y eficacia como es Drasanvi”.

Drasanvi desarrolla, fabrica y comercializa suplementos alimenticios, cosmética ecológica, alimentación bio, productos de nutrición e higiene para perros y gatos y aromaterapia.

El presidente del CEL, Julio César Álvarez, glosó la trayectoria del premiado y de la empresa que dirige desde 1993. “Óscar López ha sido una de las piezas clave en el largo y complicado camino que inició de la mano de Rosa Bermejo, como un pequeño negocio familiar que hoy se ha convertido en una compañía con más de 200 empleados, que distribuye en más de 4.500 puntos de venta y dispone de un catálogo de más de un millar de referencias”.

Gracias a su equipo humano, Drasanvi ha conseguido centralizar su principal actividad en León, entre Villadandos y Valdelafuente, donde cuenta con un laboratorio propio con la maquinaria más sofisticada y los estándares de calidad más avanzados, así como dos plantas de envasado y tres centros logísticos de almanecamiento y distribución.

Todo ello ha permitido que líneas como Collmar, Oseogen, Flavogen, VitalPur, Inmunol o Ecosana se hayan hecho un hueco en numerosos países por su eficacia y seguridad y que Drasanvi cuente con cinco filiales en Portugal, Costa Rica, México, Perú y Chile. Además, la marca se comercializa con éxito en China, Albania, Sudáfrica, Francia, Estados Unidos, etc.

Una destacada apuesta nacional e internacional que traducida a cifras arroja unos datos de facturación cercanos a los 23 millones de euros cuando cierren el actual ejercicio.

Álvarez destacó también la proyección de Drasanvi, “sus inversiones y nuevos proyectos la colocan en una posición envidiable para seguir expandiéndose y lanzando nuevas referencias como la línea de productos de peso saludable, Siluet 360, con la que están a punto de entrar en las principales cadenas de televisión de España a nivel publicitario”.

Fiel a sus principios, el CEL ha valorado asimismo el aspecto social, medioambiental y solidario de las empresa que ha obtenido este año el galardón, “porque si algo podemos destacar por encima de este gran crecimiento económico y territorial de la compañía, es su Responsabilidad Social Corporativa y su compromiso con todo aquello que fomenta una mejora de la calidad de vida de las personas en cualquier etapa que estén viviendo”, enfatizó el presidente de la asociación.

Tampoco pasó por alto a la hora de valorar los méritos del premiado, su alto grado de compromiso con causas sociales, no sólo a través de su centro especial de empleo para personas con discapacidad, a través de la Fundación Once, sino sus múltiples patrocinios de actividades deportivas y sus colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro como Alfaem, Alzheimer León, Cruz Roja, Almom, etc. Han sido durante años patrocinadores de Rafael Nadal, Selección Española de Fútbol, de Balonmano…. “Todos ellos ejemplos de esfuerzo y superación a nivel personal y deportivo”, concluyó Álvarez.

El presidente del CEL, Julio Álvarez, tuvo palabras de agradecimiento hacia las compañías que patrocinan la Gala del Círculo de Oro: Transleyca, Grupo Antón, Caja Rural y Bernesga Motor, “sin cuya generosa colaboración y apoyo no podríamos organizar este gran evento empresarial”.

Óscar López, como Círculo de Oro 2022, y el resto de los premiados con las Distinciones Empresariales, -que se darán a conocer el 1 de marzo- recogerán sus galardones en la Gala del CEL de Oro que se celebrará el 10 de marzo en el Palacio de Exposiciones de León.