Carlos Pollán trabajará por mejorar la economía leonesa

Carlos Pollán plantea a las instituciones leonesas colaboración para “acercar las Cortes” y muestra su “preocupación” por los asuntos demográficos y económicos.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha continuado hoy en León la ronda de contactos que en las próximas semanas le llevará a todas las provincias de la Comunidad. Carlos Pollán ha trasladado a los tres representantes políticos su “preocupación” por los asuntos de carácter económico que atañen a la provincia, pero “que no sólo son exclusivos de esta tierra, sino que son transversales y afectan a otros muchos territorios de esta Comunidad”, como es el caso de la despoblación, la reindustrialización o la prestación de servicios en las zonas rurales.

En esta jornada, Pollán ha mantenido encuentros con el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez; con la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en León, Ester Muñoz; y con el alcalde de la capital, José Antonio Diez. El presidente del Parlamento de la Comunidad, de igual forma que hizo ayer en Palencia, donde comenzó esta ronda de contactos por Castilla y León, ha mostrado su voluntad de colaboración con las diferentes instituciones políticas con las que se ha entrevistado para “acercar las Cortes a todos los ciudadanos”.

Según ha considerado Pollán, la “estrecha relación histórica de León con el Parlamentarismo” obliga a “estrechar lazos” para que la Institución parlamentaria “sea la casa de todos”. Por ello, se ha comprometido también a impulsar determinados proyectos a lo largo de esta legislatura para realizar “acciones didácticas y divulgativas” del Parlamentarismo, de su historia y de su importancia social en la actualidad.

Por otro lado, el presidente de las Cortes de Castilla y León ha asistido, junto con otras autoridades, al acto académico de celebración de San Isidoro, el patrón de la Universidad de León. Pollán, de igual forma, ha trasladado a su rector, Juan Francisco García Marín la voluntad de colaboración para la puesta en marcha de proyectos de índole cultural y educativa, a la vez que ha reconocido el papel económico y social que juegan las universidades públicas y privadas de la Comunidad.

MESA DE LAS CORTES

La Mesa de las Cortes de Castilla y León se reunirá este jueves, 28 de abril, con para poner en marcha la actividad parlamentaria como anunció hoy en León en presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

VILLALAR

El presidente de las Cortes de Castilla y León también hizo alusión en León a la celebración de la fiesta del Día de Castilla y León y recordó la postura que expresó ayer en Palencia. “Comparto el sentir de todas las provincias y desde mi posición como presidente del Patronato de la Fundación Castilla y León voy a intentar llevar la fiesta a todas las provincias para que se sientan implicadas en ese día”.

No obstante, Carlos Pollán matizó que no tiene interés en que el acto de Villalar “desaparezca”, y quiso dejar claro que él no es “la persona que tiene que decidir si tiene que seguir o no”.