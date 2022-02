Cambian Eurovisión por las fiestas de León

Tanxugueiras visitará León en las próximas fiestas de San Juan.

Aída, Olaia y Sabela actuarán en la capital el domingo 26 de junio, según ha anunciado el alcalde, José Antonio Diez.

De Galicia al Benidorm Fest, y del Benidorm Fest a las fiestas de León. Las gallegas Tanxugueiras estarán en la capital el próximo 26 de junio con motivo de las Fiestas de San Juan y San Pedro. Así lo ha compartido José Antonio Diez, alcalde de León, en su cuenta personal de Twitter.

Aída Tarrío y Olaia y Sabela Maneiro forman Tanxugueiras, un trío de pandereteiras gallegas populares en las últimas semanas por su participación en el Benidorm Fest, la antesala de Eurovisión en España, en el que quedaron favoritas por el público aunque finalmente no fueron elegidas por el jurado para representar al país en el festival internacional.

'Terra' fue el tema con el que participaron en el festival en España, y que ya es conocido por el gran público, pero estas jóvenes gallegas triunfan con otras canciones como 'Figa' o 'Midas' en los que apuestan por los sonidos tradicionales y de raíz con letras en gallego.

Tanxugueiras es un trío de pandeireteiras gallegas formado por Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro. El grupo trabaja con el género de la música tradicional gallega tratando de darles a las piezas una sonoridad más moderna, que la aproximan al estilo de la world music o incluso del pop. Asimismo, busca enfatizar temas como el empoderamiento de la mujer.

Comenzaron a trabajar juntas bajo el nombre de Tanxugueiras en 2016. El nombre del grupo proviene de la toponimia: se trata del nombre de unas fincas de la parroquia de Fumaces, en el municipio de Riós. Es un zoónimo que hace referencia a un lugar lugar donde es frecuente el tanxugo .una especie de tejón.

La fama de las Tanxugueiras comenzó mucho antes de sacar el primer disco. A principios de 2017, se volvió viral en las redes sociales un vídeo en el que aparecían cantando unas panadeiras. antes de un concierto con la Banda das Crechas en Glasgow. En 2017 colaboraron en el tema «Pepa», del primer disco de A banda da loba.

En primavera de 2018, editaron su primer disco con el nombre del grupo, Tanxugueiras. Este ganó el Premio MIN de disco en gallego 2018 El sencillo de presentación fue Que non mo neguen (Que no me lo nieguen), para el que contaron con la colaboración de Guadi Galego. En este mismo año, publicaron un sencillo de rock llamado Cultura crítica, en el que colaboraron con NAO y con el grupo de rap SonDaRúa. Asimismo, colaboraron con el grupo de folk escocés Shooglenifty en la canción "East West". Durante su gira, visitaron escenarios de diversos lugares como Cuba, India, Suiza y Glasgow.

A mediados de 2019, fueron galardonadas con el Premio Martín Códax da Música en la categoría de Música tradicional gallega y folk.

En noviembre salió a la luz el segundo disco, Contrapunto, bajo el sello de Calaverita Records y PlayPlan. Fue producido por Tanxugueiras con la colaboración de Isaac Palacín, quien toca también la batería. Junto a piezas más próximas a la música tradicional, como "Perfidia" o "Miña Nai", otros temas, como "Malquerenza" o "Desposorio" tienen sonoridades que recuerdan al pop o incluso la música electrónica. Asimismo, el disco tiene como propósito reivindicar la figura de la mujer en la música tradicional y en la sociedad, un aspecto que se refleja en los vídeos de presentación del disco, que corresponden a las canciones "Desposorio" y "Perfidia".

En el año 2020, reciben el premio a la Mejor Adaptación de una Pieza Tradicional en los XIX Premios La Opinión de Música de Raíz. Asimismo, "Contrapunto" es reconocido como uno de los mejores discos del World Music Charts Europe.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En sus trabajos del año 2021, se percibe una evolución hacia fusión entre música tradicional y sonidos próximos al trap y a la música electrónica. Uno de sus sencillos del año, "Figa", fue escogido en una votación no vinculante entre aficionados al concurso como tema favorito para participar en la edición del año 2022 del festival de Eurovisión. Posteriormente, se presentaron al Benidorm Fest con el tema "Terra", un tema actual que, como ellas mismas indican en múltiples entrevistas, está basado en el ritmo tradicional de la muñeira, con el fin de representar a España en el certamen europeo.

Comienzan el año con su participación en el Benidorm Fest con Terra, tema que les da una importante repercusión a nivel nacional, siendo aclamado en las semifinales y quedando terceras finalistas gracias al voto del público.

A finales de enero publican Averno con la colaboración de Rayden. Este tema es un nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio.