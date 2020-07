La Cámara de la Propiedad Urbana se opone a la subida de la tasa de Gersul

La Cámara de la Propiedad Urbana ha emitido en un comunicado su oposición a la subida de la tasa de Gersul. Esta entidad viene denunciando desde su nacimiento que se trata de una tasa "incoherente y de dudosa legalidad". "Los años de aplicación han confirmado el desastre de una gestión que se quiere paliar con una inútil e injusta subida a costa de los mismos ciudadanos que han cumplido sus obligaciones", incide el presidente Ángel Luis Valdés.

Aprovechan para cargar contra Gersul, de la que lamentan un "penoso resultado" de su gestión la cual califican como "opaca, inútil e ineficaz pues dudamos incluso de que se haya realizado el tratamiento real de residuos buscado, y sobre todo injusta, pues es 'vox populi' que durante todos estos años la mayoría de los obligados han pagado esta tasa pero han sido muchos lo que se han librado de pagarla por la deficiente gestión de la administración".

"Una vez más, a pesar de los difíciles tiempos que corren, la Administración solo encuentra solución a sus problemas con la subida de impuestos. Mientras los comercios bajan sus precios para potenciar el consumo, los arrendadores bajan sus rentas para hacer viable la actividad económica de sus inquilinos, los trabajadores aceptan sueldos cada vez más bajos con el fin de poder acceder a un puesto de trabajo, y así sucede en toda la actividad económica y social, sin embargo la Administración ajena a los problemas de sus administrados vuelve una vez más a cometer el error de solucionar un grave problema de gestión con una subida de impuestos, sabedora de que no estamos en un mercado en el que escogemos libremente, sino que el producto se nos impone y quien no quiera pagarlo se verá embargado. No es justa ni, siquiera, correcta esta forma de proceder la Administración", inciden en el comunicado.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana aboga por eliminar la tasa de Gersul a los ciudadanos y lamenta que "el importe de los recibos prescritos por una mala gestión de la administración supera los 17 millones de euros, que ahora se quieren recuperar con una subida del 16% a costa de los ciudadanos que cumplieron sus obligaciones. No es admisible que la administración de forma continuada esté siempre cargando a los ciudadanos cumplidores con las cargas de toda la sociedad".

Desde la Cámara de la Propiedad Urbana se ha manifestado en distintos momentos que 2no era viable la gestión de la tasa a través de un consorcio, y que se cobre a todos los ciudadanos de la provincia independientemente del uso que haga del servicio". "No puede ser que además de la elevada carga fiscal provocada por los impuestos se cargue a los ciudadanos con tasas por servicios generales que atañen a todos, y que, por tanto, deberían sufragarse por medio de esos impuestos que ya pagamos", sostienen.

"No descartamos acudir a los tribunales en defensa de los derechos de nuestros asociados y de todos los propietarios urbanos de la provincia de León",. concluye Ángel Luis Valdés.