El Calahorra muestra las miserias de una inoperante y esperpéntica Cultural (2-0)

Es la Cultural de fuera de casa. Sí, la que es incapaz de ganar un partido. Esa misma Cultu que enamora a cinco mil almas en el estadio Reino de León y hace un simulacro de partido a domicilio. ¿Explicación? Ninguna. El equipo de Ramón González ofrece como visitante cero garantías. Si alguien lee este puñado de líneas, que no dude que ahora mismo Calahorra continúa de fiesta. "El mejor partido de la temporada" titulaban compañeros de La Rioja.

Ahora es más fácil de entender como los leoneses sólo pueden arrastar a dos valientes aficionados. Sí dos valerosos chavales que viven por y su equipo. La Cultural y Deportiva Leonesa tendrá las temporadas sucesivas otros jugadores, pero ellos seguirán mostrando su fidelidad por un escudo que a veces se la cae a algunos integrantes de su plantilla y compañía.

No puede ir un conjunto que representa a una entidad como la leonesa a ofrecer esa imagen a una ciudad como la calagurritana. Detrás hay cinco mil socios y muchos más aficionados. Hay gente que espera con verdadera pasión a que llegue el fin de semana para ver lo que hace el equipo de sus amores y derrotas como ésta, es una burla en toda regla a su sentimiento.

No hizo nada por ganar la escuadra visitante, absolutamente nada. Todo lo contrario su rival. Los de casa salieron a morder desde el primer minuto y dominaron el juego en las áreas y en el centro del campo. Por no existir, ni existió la perla blanca. Aaron Piñán no estuvo fino, pero alguno de sus compañeros estuvieron nefastos. Julen Castañeda, como siempre, fue uno de los mejores. El ruso Obolskii lo dio todo. Poco más se lo puede pedir. Hizo kilómetros y kilómetros, pero esos no cuentan cuando el resto de los que están vistiendo la misma camiseta pasan de lo que hay en juego. El premio era jugoso. Tres puntos equivalían a llegar arriba en la tabla, a situarse junto a Unionistas o Real Unión. Tanto los de Salamanca como los de Irún están empatados a 23 en la quinta plaza. Una lástima, una inmensa pena. Así que los que representan los valores de Aspire y de la ciudad de León se quedan en la undécima plaza, es decir en tierra de nadie. Al menos, un consuelo que no es menor. El descenso está muy lejos, a 8 puntos.

Fin a la racha de partidos sin perder (seis) y a partidos anotando (doce). Sin embargo se mantiene la de no ganar los tres puntos a domicilio. Es inútil buscar explicación a lo inexplicable. Se puede hablar de la lluvia, del césped, de las nubes, de todo. Nada. No se crean las mil y una disculpas de los futbolistas. Son las mismas mentiras que las de la Primera División, que en categorías como estas. "No hay rival pequeño, el fútbol es así, que si la abuela fuma".

Tras un fallo defensivo (que raro) anotó de cabeza Soto. Corría el minuto 69. La explosión de felicidad inundaba las gradas del Estadio La Planilla. Antes Sotres ya había salvado a los suyos porque en el juego aéreo, la Cultu sufría de lo lindo. Ramírez era una pesadilla y el centro campo leonés una broma de mal gusto. Martínez-Losa daba la impresión de ser un hombre cedido por el Real Madrid o el Manchester City. Tres intentonas de este fútbolista merecieron el gol. No pudo ser.

Llegó el epílogo de la mañana. Sotres subió a rematar como el portero del anuncio de la Coca-cola. Sin embargo no fue el del anuncio. No, no lo fue. El centro no encontró cliente blanco y salió a medio gas a la contra Yurrebaso y compañia. Daba la impresión que el portero de la Cultu no iba a tener problemas en el repliegue, pero los tuvo. Con una velocidad similar a Usain Bolt (es ironía), Dani no llegó a la contra y Alex Arias ponía el definitivo 2-0.

No olvidará el domingo 28 de noviembre del 2021 la ciudad y el equipo de fútbol de Calahorra. Puede que los jugadores de la Cultural sí. Muchos aficionados que estaban en León seguro que tampoco. Honor y gloria para David y Guillermo, los dos jóvenes aficionados que viajaron para ver el grandioso espetáculo, honor y gloria.