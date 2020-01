Cabreros del Río aprueba la moción a favor de la autonomía de la Región Leonesa

El Ayuntamiento de Cabreros del Río se une a la lista de ayuntamientos de la provincia de León que dice si a la moción a favor de la autonomia de la Región Leonesa. La moción se aprobó en el pleno celebrado por 5 votos a favor de Unión del Pueblo Leonés y 2 en contra del PSOE.

Cabreros del Río está gobernado por el grupo que lidera el alcalde, Matías Llorente, secretario general de la organización agraria Ugal-Upa, que mantiene un pacto con la UPL. Llorente es también diputado provincial y portavoz del partido leonesista, que gobierna con el PSOE.

Este ayuntamiento se viene a sumar a los otros 10 que ya han dado su voto a favor, haciendo un total de 11 los favorables.

En la mayoría de ayuntamientos de la provincia de León, los grandes partidos PSOE y PP “obligan” a sus concejales a votar en contra de la moción leonesista.

Recordamos que la denuncia la hacía ante los micrófonos de la Cadena COPE, el secretario general de la UPL, Luis Mariano Santos.

Hace más de 30 años que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) persigue el objetivo, la idea, de que León –que en su opinión poco o nada tiene que ver con Castilla– debe conseguir su propia autonomía. Para el secretario general del partido y procurador en las Cortes, Luis Mariano Santos, lo ideal es que en este proceso León esté acompañado por Zamora y Salamanca. No obstante, consideró que «si ellos no quieren, tenemos entidad suficiente» para llegar al final solos. «Peor no nos va a ir –bromeó– y por lo menos seremos responsables de nuestro desempeño y de tomar nuestras propias decisiones».

Santos, que participó en el espacio ‘Entre Nosotras’, que cada miércoles emite Cope León en colaboración con La Nueva Crónica, subrayó también que El Bierzo «es muy consciente de que en este marco territorial le ha ido muy mal». Ellos mismos, dijo, son los que tienen que decidir ahora qué quieren ser, si quieren «seguir con un Consejo Comarcal que inventaron desde Valladolid para tenerlos entretenidos o si quieren tener más autogobierno dentro de la Región Leonesa».

Hasta el momento, la moción por la autonomía se ha debatido en 12 ayuntamientos de León y se ha aprobado en diez de ellos que aglutinan «al 30 por ciento de la población de la provincia». El proceso está siendo «lento y tranquilo» y apuntó que en otros diez o 12 tienen casi garantizado que salga adelante, porque allí la UPL gobierna. Pese a eso, admitió que «cada vez se nos hace más difícil porque la maquinaria del aparato del PP y del PSOE se desplaza con mayor rapidez amenazando a sus propios concejales». Una situación que ve «anormal» y, frente a estas amenazas, animó a estos representantes de los ciudadanos a «ser valientes» y «mantener el pulso a sus partidos».