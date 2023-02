Bodega El Capricho celebra este mes de febrero sus XIX Jornadas Gastronómicas inspiradas en Ecuador y Colombia

El Capricho de José Gordón en Jiménez de Jamuz desarrolla durante todo este mes de febrero sus XIX Jornadas Gastronómicas con menú de degustación inspirado en la cocina de Ecuador y Colombia, combinando su afamada carne de buey de El Capricho con los sabores propios de estos dos países latinoamericanos.

Para ello, el chef del restaurante El Capricho de José Gordón, Diego Nahuel Zárate, ha contado con la colaboración de cocineros procedentes de Ecuador, como Luis Maldonado y Joaquín Araque, chef y pastelero del restaurante Tributo, cuyo trabajo se fundamenta en el estudio y el desarrollo de un producto en particular, la vaca de los Andes, y Juan Sebastián Pérez Proaño, chef del restaurante Quitu Identidad Culinaria, considerado uno de los 100 mejores restaurantes de América Latina por The World’s 50 Best Restaurants, cuyo principal enfoque es generar un proyecto gastronómico de alto impacto, sostenible, duradero y replicable.

Además, también han contado con la presencia de célebres cocineros colombianos como Jaime David Rodríguez Camacho, copropietario de Celele Restaurante y Marco Antonio Beltrán Rodríguez, cocinero mayor de Andrés Carne de Res.

Con aperitivos, platos principales y postres, gracias a estas jornadas disfrutaremos de una experiencia inolvidable, para la que es necesario reservar a través de la web bodegaelcapricho.com o llamando al 987664227.