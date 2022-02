Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, visita hoy León para apoyar la campaña electoral que lleva a cabo Ciudadanos en la provincia. Villacís ha hecho un hueco en su apretada agenda para acercarse a Cope León para analizar el desarrollo de la campaña de su partido a las elecciones autonómicas que se celebran el proximo domingo 13 de febrero.

Con el lema "El valor de la palabra", Ciudadanos no denuncia la falta de honestidad y deslealtad del PP, sino de Alfonso Fernández Mañueco, que ha demostrado mentir y no tener palabra y por lo tanto no merece presidir una comunidad como Castilla y León. Por contra apostar por profesionales con sobrada solvencia como Ana Carlota Amigo y Francisco Igea, es beneficioso para el territorio como refleja el aumento en 40.000 personas la cifra de empleo creado en el último año.

Ciudadanos apuesta por el sector empresarial, alargar la tarifa plana para autónomos

Begoña Villacís ha destacado la honestidad, la bondad y la presionalidad de Francisco Igea, que ha dado la cara en los momentos buenos y malos, "y él se entregó a los ciudadanos para dar también las malas noticias".

Para Villacís, los castellano y leoneses son gente sensata, con sentido común, que tienen palabra, y no se imagina una comunidad gobernada por Vox o Podemos. Para Begoña Villacís, "votar al PP es tanto como votar a Vox, y votar al PSOE es tanto como votar a Podemos...No puede ser que cuando se produce una traición, cuando alguien miente y alguien dice la verdad, se premie a quien miente y se premie al quien traiciona y se castigue al que dice la verdad".

La lección que se aprende es que se premia la mentira y la falta de honestidad.

Si Ciudadanos tuviera la llave para gobernar en la comunidad, volverían a pactar con el PP "pero no con una persona que miente y nos traiciona" en referencia a Alfonso Fernández Mañueco. Villacís pone como ejemplo la honestidad de su partido en Madrid manteniendo el gobierno junto a Almeida, y el juego sucio de la política desarrollada en Castilla y León.

Por último Begoña Villacís señala la importancia de votar el próximo domingo en unas elecciones referentes a nivel nacional y castigar en las urnas la mentira desarrollada por el gobierno de Mañueco.